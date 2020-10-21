Київське "Динамо" стартувало в Лізі чемпіонів з поразки. Хокейний клуб "Кременчук" став новим переможцем УХЛ. Такими були головні новини спорту у вівторок, 20 жовтня

Поразка "Динамо" в Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" зіграло перший матч групового етапу Ліги чемпіонів вперше за чотири роки. У цьому матчі випало приймати на власному полі італійський "Ювентус". Однак дати бій супернику не вдалося – дубль Морати приніс перемогу гостям.

Як це було: "Динамо" програло "Ювентусу" та зазнало першої поразки при Луческу: відео

З інших цікавих матчів відзначимо домашню поразку російського "Зеніта" від команди українця Едуарда Соболя "Брюгге".

У також що у матчі "Барселона" – "Ференцварош" українець Ігор Харатін забив гол у ворота іспанського клубу.

Зі всіма результатами першого ігрового дня можна ознайомитися за посиланням.

І ще щодо українців в Лізі чемпіонів:

Андрій Лунін потрапив до заявки "Реалу" на матч проти "Шахтаря"

Руслан Маліновський не полетів з "Аталантою" до Данії на матч проти " Мідтьюлланна"

Водночас УЄФА розглядає можливість зміни формату Ліги чемпіонів. Це має призвести до збільшення кількості команд в турнірі. І разом з тим в УЄФА планують скоротити призові за участь в турнірі через пандемію коронавірусу.

"Кременчук" – переможець УХЛ

Визначився переможець Української хокейної ліги. Ним став "Кременчук", який у сьомому матчі фінальної серії переміг "Донбас". Це перша перемога в УХЛ для "клубу з Полтавської області. Хоча команда здобувала нагороди у кожному сезоні турніру, коли виступала.

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