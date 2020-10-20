Определился победитель Украинской хоккейной лиги. В седьмом матче финальной серии победил "Кременчуг", который впервые в истории стал триумфатором турнира.

В финальной серии сошлись "Кременчуг" и "Донбасс". И победителя УХЛ команды отложили до седьмого матча. При этом команды выигрывали только на выезде. Седьмой матч состоялся в Кременчуге, но хозяева площадки сломали неприятную традицию.

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"Донбасс" дважды по ходу матча выходил вперед. Но каждый раз хоккеисты "Кременчуга" сравнивали счет.

В третьем периоде заброшенных шайб не было. Зато было много грубой игры – 24 минуты штрафа на обе команды.

Победу "Кременчугу" в этом матче и финальной серии принес точный бросок Киселева.

Для "Кременчуга" это первая победа в УХЛ. До этого команда из Полтавской области трижды в своей истории ставала серебряным призером национального чемпионата. При этом в двух предыдущих случаях (2015 и 2017 год) "Кременчуг" выигрывал серебряные медали после победы в регулярном чемпионате. Кроме того, в активе "оранжево-черных" и бронзовые награды сезонов 2015/16 и 2018/19 годов.

Также "Кременчуг" является единственным многократным участником национальных соревнований, который выигрывал медали во всех чемпионатах, в которых принимал участие.