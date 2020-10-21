Венгерский "Ференцварош", за который выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков, сыграл первый матч группового этапа Лиги чемпионов. Его соперником была испанская "Барселона".

В этом матче "Барселона" разгромила соперника – 5:1. Единственный гол за венгерскую команду забил Игорь Харатин.

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На 68-й минуте в ворота "Барселоны" был назначен пенальти – Пике сфолил против соперника в своей штрафной. За свой фол защитник получил красную карточку.

Пробивать пенальти пошел Игорь Харатин. И с отметки обыграл Нето.

Видео гола Харатина в ворота "Барселоны"

Стоит добавить, что счет в этом матче тоже был открыт с пенальти – отличился Месси. Впоследствии за "Барселону" забивали Фати, Коутиньо, Педри и Дембеле.