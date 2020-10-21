Украинец Харатин забил гол в ворота "Барселоны" в матче Лиги чемпионов: видео
Венгерский "Ференцварош", за который выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков, сыграл первый матч группового этапа Лиги чемпионов. Его соперником была испанская "Барселона".
В этом матче "Барселона" разгромила соперника – 5:1. Единственный гол за венгерскую команду забил Игорь Харатин.
К теме Клуб украинца Соболя "Брюгге" обыграл российский "Зенит" в Лиге чемпионов: видео
На 68-й минуте в ворота "Барселоны" был назначен пенальти – Пике сфолил против соперника в своей штрафной. За свой фол защитник получил красную карточку.
Пробивать пенальти пошел Игорь Харатин. И с отметки обыграл Нето.
Видео гола Харатина в ворота "Барселоны"
Стоит добавить, что счет в этом матче тоже был открыт с пенальти – отличился Месси. Впоследствии за "Барселону" забивали Фати, Коутиньо, Педри и Дембеле.