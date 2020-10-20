Игрок сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский готовится к следующим поединкам по индивидуальной программе. Неизвестно, почему украинец не тренируется в общей группе.

Итальянская "Аталанта" усиленно готовится к поединку против "Мидтьюлланда" в Лиге чемпионов, который состоится уже 21 октября. Атакующий полузащитник Руслан Малиновский тренируется отдельно от команды. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

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Отсутствие Малиновского

Причину отсутствия украинца в общей группе не сообщают. Это может стать значительной проблемой в центральном звене команды. Малиновский является игроком основы, поэтому, если украинец не полетит сегодня, 20 октября, в Данию, то главному наставнику Джан Пьеро-Гасперини придется "поломать голову", чтобы полноценно заменить украинского полузащитника.

В 4-м туре Серии А против "Наполи" Руслан Малиновский появился на поле со скамейки запасных и провел в футболке "Аталанты" 28 минут. В новом сезоне игрок сборной Украины отметился одним ассистом за итальянский клуб.

Всего Малиновский до нового сезона провел за "Аталанту" в Серии А 34 матча.

На счету футболиста 8 голов и 4 ассиста. Благодаря этому Малиновский один из лучших игроков чемпионата Италии после рестарта.

Также Малиновский вошел в число самых полезных игроков прошлого чемпионата Италии в своем амплуа по оценкам компании InStat.

Агент футболиста заявил, что Малиновский не хочет покидать "Аталанту", боссы клуба также довольны игрой украинца.

Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Мидтьюлланд" – "Аталанта" состоится 21 октября в 22:00