Поражение Ломаченко, Рамос может пропустить матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов, безумный матч в Александрии и дебютная победа Йовичевича. Главные новости спорта за 18 октября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Поражение Ломаченко

В ночь с 17 на 18 октября состоялся самый ожидаемый бой года Ломаченко – Лопес. Много мыслей разделились, кто же окажется сильнее и станет абсолютным чемпионом мира. Ломаченко все время ожидал атаку соперника. Лопес продолжал выбрасывать больше ударов в этом бою. К концу четвертого раунда их было уже 149. Украинец нанес в четыре раза меньше – всего 36, информирует 24 канал.

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За несколько секунд до конца боя арбитру пришлось остановить поединок. В Лопеса оказалась рассеченной бровь. После оказания ему помощи, бой продолжили. Но почти сразу и закончили. Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три свои чемпионские пояса.

Боксерское сообщество разделилось в решении относительно боя. Одни поддержали американца, а другие полностью раскритиковали действия рефери. Особенно всех поразила судья Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й.

Ломаченко не только потерял пояса, но и рейтинг. Украинец опустился на двадцать седьмое место рейтинга лучших боксеров pound-for-pound (P4P). До этого Ломаченко постоянно был среди лидеров. Теофимо Лопес поднялся на одиннадцатое место. Он является абсолютным чемпионом мира в легком весе. Среди украинцев в рейтинге лучшим остается Александр Усик, который занимает семнадцатое место.

You were waiting for Loma to step on the gas?



Round 8 just got everyone to the edge of their seats. #LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Esv1AERusU — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Рамос может пропустить матч с "Шахтером"

Капитан "Реала" Серхио Рамос получил травму в матче против "Кадиса". В перерыве матча Зидан заменил испанца. Серхио повредил колено в эпизоде ​​с форвардом Энтони Лосано, который отметился единственным голом во встрече.

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Правда, детальное обследование Рамоса не показало серьезной травмы. 34-летний центральный защитник попытается восстановиться до среды (21 октября), но поединок с "горняками" не будет в приоритете. Зидан может приберечь лидера своей команды до 24 октября, когда "Реал" сыграет против "Барселоны" в чемпионате Испании.

"Динамо" узнало арбитра в поединке с "Ювентусом"

На матч "Динамо" – "Ювентус" назначена румыно-немецкая бригада арбитров. 40-летний Хацеган ранее работал на 11 матчах с участием украинских команд.

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Ассистенты: Октавиан Шоврим и Себастьян Георге (оба – Румыния)

Видеопомощник рефери: Бастиан Данкерт (Германия)

Ассистент видеопомощника рефери: Харм Осмерс (Германия)

Четвертый судья: Себастьян Колцеску (Румыния)

Неуверенная игра "Александрии" и волевая победа "Ворсклы"

Полтавская "Ворскла" осталась без главного тренера Юрия Максимова перед матчем чемпионата Украины с "Олимпиком". Также полтавский клуб не мог рассчитывать на 5 игроков. Единственный гол во встрече неожиданно забила "Ворскла".

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Щербак классно зацепился за мяч в штрафной "Олимпика" после банального заброса. После этого Дмитрий сбросил на Кулача, который пробил низом и мяч рикошетом от Цимбалюка оказался в воротах – 1:0 и установил окончательный результат матча.

"Динпро-1" уверенно дома одолело "Десну" Рябоконя. Для главного наставника днепровского клуба эта победа стала дебютной во главе команды. Хозяева уже на первой минуте благодаря классному удару Александр Назаренко вышли вперед. После перерыва "Днепр-1" только закрепил победу. Удачно реализовал 11-метровый удар Артем Довбык.

В Александрии был настоящий голевой триллер. Команда Шарана разнесла "Ингулец" в первом тайме – 4:1. А вот второй тайм стал полной противоположностью. Футболисты "Александрии" сами себе создавали проблемы, которые удачно использовал соперник. Младен Бартулович и Денис Янаков хладнокровно реализовали свои пенальти. В конце встречи "Ингулец" и вообще мог вырвать ничью, а может и даже победу, но не слишком удачно действовали в завершающей стадии атаки – 4:3.