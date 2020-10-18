Бразильский защитник мадридского "Реала" не прочь покинуть испанскую Ла-Лигу и перебраться за океан.

Марсело рассматривает вариант о расторжении контракта с клубом. Бразилец может покинуть Мадрид уже следующим летом. Об этом сообщает Don Balon.

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После прихода на тренерский мостик Зинедина Зидана Марсело стал значительно меньше получать игровой практики. Лидер "Реала" превратился за короткое время в игрока ротации. Еще реже начали выпускать игрока сборной Бразилии после трансфера рефлекса Мэнди.

32-летнего Марсело не устраивает такая ситуация в составе "сливочных", поэтому он начал раздумывать над продолжением карьеры в другом клубе.

Предложение "Интер Майами" удовлетворило бы опытного защитника. Большим плюсом такого трансфера является то, что один из совладельцев американского клуба – бывшая звезда "Реала" Дэвид Бекхэм.

Что известно об "Интер Майами"?

Американский футбольный клуб из Майами, Флорида, основан в 2018 году.

Известный футболист Дэвид Бекхэм один из совладельцев клуба.

Домашней ареной является "Нью Форт-Лодердейл Стэдиум", вместимостью 18 тысяч зрителей.

Карьера Марсело в "Реале"

В состав клуба "Реала" присоединился в январе 2007 года. Успел уже сыграть в футболке "сливочных" более 250 матчей в национальном чемпионате. За это время трижды завоевывал титул чемпиона Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В финале Лиги Чемпионов 2014 года стал автором гола в ворота "Атлетико". Всего Марсело завоевал 20 трофеев вместе с "королевским клубом".

Является вице-капитаном команды после Серхио Рамоса.