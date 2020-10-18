Звезда "Реала" Марсело хочет разорвать контракт и перебраться в США к Бекхэму
Бразильский защитник мадридского "Реала" не прочь покинуть испанскую Ла-Лигу и перебраться за океан.
Марсело рассматривает вариант о расторжении контракта с клубом. Бразилец может покинуть Мадрид уже следующим летом. Об этом сообщает Don Balon.
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После прихода на тренерский мостик Зинедина Зидана Марсело стал значительно меньше получать игровой практики. Лидер "Реала" превратился за короткое время в игрока ротации. Еще реже начали выпускать игрока сборной Бразилии после трансфера рефлекса Мэнди.
32-летнего Марсело не устраивает такая ситуация в составе "сливочных", поэтому он начал раздумывать над продолжением карьеры в другом клубе.
Предложение "Интер Майами" удовлетворило бы опытного защитника. Большим плюсом такого трансфера является то, что один из совладельцев американского клуба – бывшая звезда "Реала" Дэвид Бекхэм.
Что известно об "Интер Майами"?
- Американский футбольный клуб из Майами, Флорида, основан в 2018 году.
- Известный футболист Дэвид Бекхэм один из совладельцев клуба.
- Домашней ареной является "Нью Форт-Лодердейл Стэдиум", вместимостью 18 тысяч зрителей.
Карьера Марсело в "Реале"
В состав клуба "Реала" присоединился в январе 2007 года. Успел уже сыграть в футболке "сливочных" более 250 матчей в национальном чемпионате. За это время трижды завоевывал титул чемпиона Испании и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
В финале Лиги Чемпионов 2014 года стал автором гола в ворота "Атлетико". Всего Марсело завоевал 20 трофеев вместе с "королевским клубом".
Является вице-капитаном команды после Серхио Рамоса.