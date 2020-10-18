"Днепр-1" 18 октября принимал "Десну" в 6-м туре УПЛ. Команда Йовичевича уверенно победила на своем поле соперника из Чернигова.

Днепр-1 – Десна 2:0

Голы: Назаренко, 2, Довбык, 48 (п)

Равная игра

Прессинг от футболистов "Днепра-1" дал плоды уже на стартовых минутах встречи. Назаренко сыграл в "стенку" с партнером по команде и без раздумий красиво пробил из-за пределов штрафной в девятку ворот гостей – 1:0, пишет 24 канал.

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Первый мяч "Днепра-1"

Конопля прорвался по флангу, сделал прострел на Калитвинцева, но защитник был первым на мяче и разрядил ситуацию.

Далее была не слишком зрелищная игра с обеих сторон. Команды пытались найти свободное пространство, но не сумели довести атаки до настоящей остроты.

Опасный штрафной исполнял Пихальонок, который выдал передачу верхом на голову Адамюка, но защитник не сумел дотянуться до мяча.

Один из самых активных на поле был Назаренко, он раз за разом брал инициативу на себя, чтобы создать что-то интересное возле ворот гостей.

Довольно долго "Днепр-1" контролировал мяч на части поля "Десны". Адамюк попытался сделать передачу в штрафную гостей, но защитник заблокировал удар и перевел мяч лишь на угловой.

Одним из самых интересных противостояний этого матча была дуэль молодого Мудрыка и Дугласа, но защитник не дал ни единого шанса техничному вигеру.

Первая 45-минутка не была слишком зрелищной, но запомнилась большим количеством борьбы. Главная арбитр матча Екатерина Монзуль дала финальный свисток на перерыв, команды не смогли больше забить голов 1:0 в пользу хозяев.

Уверенная игра "Днепра-1"

После перерыва Булеца откликнулся на передачу с фланга – Стойка. Мяч полетел в ноги Сергею, который отдал пас в ногу Когуту, но защитник решил сфолить – Монзуль указывает на 11-метровую отметку. Пробивать пенальти пошел Довбык – Паст угадал направление удара, но не сумел дотянуться до мяча, 2:0.

Гол Довбыка