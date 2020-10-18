"Александрия" Шарана 18 октября сыграла дома против "Ингульца" в матче 6-го тура УПЛ.. Гости воспользовались ужасными ошибками соперника, но не сумели завершить матч победой.

Александрия – Ингулец 4:3

Голы: Грицук, 7, Устименко, 10, Бондаренко, 25, Дудка, 41 – Коваленко, 44, Бартулович, 67 (п), Янаков, 74 (п)

Удаление: Лучкевич, 45 (Александрия), Павлов, 70 (Ингулец)

Владимир Шаран с первых минут выпустил: 18-летнего голкипера Борисенко Вячеслава, 20-летнего защитника Мельника Александра, 21-летнего защитника Владислава Бабогло, 18-летнего полузащитника Дудку Никиту и 21-летнего нападающего Дениса Устименко, пишет 24 канал.

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В одни ворота

Первыми опасность создали гости, неплохой удар из-за пределов штрафной нанес фланговый защитник "Ингульца" Балан, но его удару не хватило точности.

Уже на 7-й минуте Грицук мастерски закрутил мяч в дальнюю от вратаря стойку – голкипер не сумел дотянуться до мяча, 1:0.

Не прошло и даже пяти минут, как "александрийцы" увеличили счет. Устименко воспользовался ужасной игрой защитников соперника, которые словно замерли в штрафной. Денису оставалось лишь перевести мяч в ворота гостей – 2:0.

Обе команды контролировали мяч, но снова забили хозяева. На передачу со штрафного откликнулся Бабогло, который в прыжке в одно касание направил мяч на партнера по команде Бондаренко, которому нужно было лишь переиграть голкипера – 3:0. Не такого первого тайма ждали гости.

На 41-й минуте "Александрия" довела счет до разгромного. Дудка остался один с мячом в штрафной "Ингульца" и хладнокровно переиграл голкипера – 4:0. Совсем не клеилась игра у гостей.

Сразу в следующей атаке футболисты "Ингульца" несколько сократили счет благодаря удару Коваленко – 4:1.

В конце первой 45-минутки "Александрию" подвел Валерий Лучкевич, который увидел вторую желтую карточку в матче за разговоры и покинул поле.

Камбэк "Ингульца"

Великолепный шанс во втором тайме упустил "Ингулец". Горячо было у ворот хозяев, где футболист гостей в упор в падении пробил в створ ворот соперника – голкипер чудом спас свои владения и отбил мяч. Но он отлетел прямо в ноги игрока соперника Ковалева, но тот пробил мимо ворот.

Опрометчиво сыгравший капитан "Александрии" Грицук сфолил в своей штрафной над Бартуловичем – пенальти. Сам Младен подошел исполнить 11-метровый удар, разведя голкипера и мяч в противоположные углы ворот – 4:2. Похоже, "Ингулец" было вспомнил, что это официальный матч, а не товарищеский.

Не успел "Ингулец" сократить счет, как Виталий Павлов получил прямую красную карточку за грубый фол против Устименко. Команды сравнялись по количеству игроков на поле – по десять. Устименко был вынужден покинуть поле с помощью врачей "Александрии".

Что-то невероятное творилось во втором тайме. "Александрия" сама создала себе проблемы – пенальти в их ворота. Янаков пробил в правый от голкипера угол, Борисенко угадал направление удара, но не сумел спасти ворота – 4:3.

Ковалев классно сбросил на Запорожца, который головой пробил в ворота "Александрии" – вратарь Борисенко фантастически отразил мощный удар.

В конце встречи полное преимущество было у "Ингульца". "Александрийцы" вроде боялись идти вперед, чтобы не открыть свободные зоны для соперника.

Итоговый счет встречи – 4:3.

После победы "Александрия" находится на 7-й строчке, в их активе 9 очков. "Ингулец" же располагается на 10-м месте, в их активе лишь 4 пункта.

Александрия – Ингулец видеообзор