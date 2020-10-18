Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев открыл голевой задел после возвращения в УПЛ. Форвард вышел на вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров-джокеров чемпионата Украины.

В 4-м туре чемпионата Украины Евгению Селезневу удалось открыть голевой задел в элитном дивизионе. Нападающий отличился в воротах "Зари", которая является одной из его любимых команд – 9 раз отмечался в воротах команды из Луганска, пишет 24 канал.

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Этот гол стал для Селезнева 15-м в карьере, когда он выходил со скамейки запасных в матче. Благодаря этому результативному удару украинский нападающий вырвался на вторую строчку в рейтинге бомбардиров-джокеров в УПЛ, опередив бывшего нападающего "Шахтера" Луиса Адриано, в активе которого 14 голов.

Неизменным лидером является тоже эксгравец "горняков" Эдуардо – 22 гола.

Кто еще входит в рейтинг (голы)

Брандау – 12

Гусев – 12

Ребров – 12

Шацких – 12

Шевченко – 12

Антонов – 11

Воробей – 11

Девич – 11

Интересно, что из всех игроков в рейтинге только сейчас является действующим игроком в УПЛ только Евгений Селезнев, поэтому он уже в ближайших матчах может стать лидером в списке джокеров.