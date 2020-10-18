Царь возвращается: Селезнев вышел на вторую строчку в рейтинге бомбардиров-джокеров УПЛ
Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев открыл голевой задел после возвращения в УПЛ. Форвард вышел на вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров-джокеров чемпионата Украины.
В 4-м туре чемпионата Украины Евгению Селезневу удалось открыть голевой задел в элитном дивизионе. Нападающий отличился в воротах "Зари", которая является одной из его любимых команд – 9 раз отмечался в воротах команды из Луганска, пишет 24 канал.
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Этот гол стал для Селезнева 15-м в карьере, когда он выходил со скамейки запасных в матче. Благодаря этому результативному удару украинский нападающий вырвался на вторую строчку в рейтинге бомбардиров-джокеров в УПЛ, опередив бывшего нападающего "Шахтера" Луиса Адриано, в активе которого 14 голов.
Неизменным лидером является тоже эксгравец "горняков" Эдуардо – 22 гола.
Кто еще входит в рейтинг (голы)
- Брандау – 12
- Гусев – 12
- Ребров – 12
- Шацких – 12
- Шевченко – 12
- Антонов – 11
- Воробей – 11
- Девич – 11
Интересно, что из всех игроков в рейтинге только сейчас является действующим игроком в УПЛ только Евгений Селезнев, поэтому он уже в ближайших матчах может стать лидером в списке джокеров.