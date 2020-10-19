Поразка Ломаченка, Рамос може пропустити матч з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів, шалений матч в Олександрії та дебютна перемога Йовічевіча. Головні новини спорту за 18 жовтня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Поразка Ломаченка

У ніч з 17 на 18 жовтня відбувся найбільш очікуваний бій року Ломаченко – Лопес. Багато думок розділились, хто ж виявиться сильнішим та стане абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко весь час очікував на атаку суперника. Лопес продовжував викидати більше ударів в цьому бою. До кінця четвертого раунду їх було вже 149. Українець завдав в чотири рази менше – лише 36, інформує 24 канал.

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За декілька секунд до кінця бою арбітру довелося зупинити поєдинок. У Лопеса виявилася розсіченою брова. Після надання йому допомоги, бій продовжили. Але мало не одразу й закінчили. Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Боксерська спільнота розділилась у рішення щодо бою. Одні підтримали американця, а інші вщент розкритикували дії рефері. Особливо всіх вразила суддя-жінка Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й.

Ломаченко не лише втратив пояси, а й у рейтингу. Українець опустився на 27-е місце рейтингу найкращих боксерів pound-for-pound (P4P). До цього Ломаченко постійно був серед лідерів. Теофімо Лопес піднявся на 11-е місце. Він є абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Серед українців у рейтингу найкращим залишається Олександр Усик, який займає 17-е місце.

You were waiting for Loma to step on the gas?



Round 8 just got everyone to the edge of their seats. #LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Esv1AERusU — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Рамос може пропустити матч з "Шахтарем"

Капітан "Реала" Серхіо Рамос зазнав травми у матчі проти "Кадіса". У перерві матчу Зідан замінив іспанця. Серхіо пошкодив коліно у епізоді з форвардом Ентоні Лосано, який відзначився єдиним голом у зустрічі.

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Щоправда, детальне обстеження Рамоса не показало серйозної травми. 34-річний центральний захисник спробує відновитися до середи (21 жовтня), але поєдинок з "гірниками" не буде в пріоритеті. Зідан може приберегти лідера своєї команди до 24 жовтня, коли "Реал" зіграє проти "Барселони" у чемпіонаті Іспанії.

"Динамо" дізналось арбітра у поєдинку з "Ювентусом"

На матч "Динамо" – "Ювентус" призначена румуно-німецька бригада арбітрів. 40-річний Хацеган раніше працював на 11 матчах за участю українських команд.

Головний арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія)

Асистенти: Октавіан Шоврім і Себастьян Георге (обидва – Румунія)

Відеопомічник рефері: Бастіан Данкерт (Німеччина)

Асистент відеопомічника рефері: Харм Осмерс (Німеччина)

Четвертий суддя: Себастьян Колцеску (Румунія)

Невпевнена гра "Олександрії" та вольова перемога "Ворскли"

Полтавська "Ворскла" залишилася без головного тренера Юрія Максимова перед матчем чемпіонату України з "Олімпіком". Також полтавський клуб не міг розраховувати на 5 гравців. Єдиний гол у зустрічі несподівано забила "Ворскла".

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Щербак класно зачепився за м'яч у штрафному "Олімпіка" після банального закидання. Після цього Дмитро скинув на Кулача, який пробив низом і м'яч рикошетом від Цимбалюка опинився у воротах – 1:0 та встановив остаточний результат матчу.

"Дінпро-1" впевнено вдома здолало "Десну" Рябоконя. Для головного наставника дніпровського клубу ця перемога стала дебютною на чолі команди. Господарі вже на першій хвилині завдяки класному удару Олександр Назаренка вийшли вперед. По перерві "Дніпро-1" лише закріпив перемогу. Вдало реалізував 11-метровий удар Артем Довбик.

В Олександрії був справжній гольовий трилер. Команда Шарана рознесла "Інгулець" у першому таймі – 4:1. А от другий тайм став повною протилежністю. Футболісти "Олександрії" самі собі створювали проблеми, які вдало використовував суперник. Младен Бартуловіч та Денис Янаков холоднокровно реалізували свої пенальті. Наприкінці зустрічі "Інгулець" і взагалі міг вирвати нічию, а може і навіть перемогу, але не надто вдало діяли у завершальній стадії атаки – 4:3.