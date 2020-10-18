"Динамо" узнало арбитра, который рассудит матч с "Ювентусом" в Лиге чемпионов
УЕФА утвердил бригады арбитров на матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Стал известен арбитр, который рассудит матч "Динамо" – "Ювентус".
На матч "Динамо" – "Ювентус" предназначена румыно-немецкая бригада арбитров. Об этом сообщает сайт УЕФА.
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- Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)
- Ассистенты: Октавиан Шоврим и Себастьян Георге (оба – Румыния)
- Видеопомощник рефери: Бастиан Данкерт (Германия)
- Ассистент видеопомощника рефери: Харм Осмерс (Германия)
- Четвертый судья: Себастьян Колцеску (Румыния)
Хацеган и украинские команды
40-летний Хацеган ранее работал на 11 матчах с участием украинских команд:
- первый матч плей-офф квалификации ЛЧ 2020/21 "Гент" – "Динамо" (1:2)
- групповой этап ЛЧ 2016/17 "Наполи" – "Динамо" (0:0)
- квалификация Евро-2016 Северная Македония – Украина (0:2)
- групповой этап ЛЧ 2015/16 "Шахтер" – "Мальме" (4:0)
- групповой этап ЛЧ 2013/14 "Реал Сосьедад" – "Шахтер" (0:2)
- матч 1/8 финала ЛЕ 2011/12 "Олимпиакос" – "Металлист" (1:2)
- 3-й квалификационный раунд ЛЕ 2011/12 "Сент-Патрикс" – "Карпаты" (1:3)
- групповой этап ЛЕ 2011/12 "Динамо" – "Сток Сити" (1:1)
- групповой этап ЛЧ 2011/12 АПОЭЛ – "Шахтер" (0:2)
- квалификация юношеского ЧЕ-2010 Украина U-19 – Швеция U-19 (1:0)
- квалификация юношеского ЧЕ-2010 Черногория U-19 – Украина U-19 (1:1)