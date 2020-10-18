"Ворскла" остались без тренера перед матчем УПЛ: у Максимова все-таки коронавирус
Полтавская "Ворскла" осталась без главного тренера Юрия Максимова перед матчем чемпионата Украины с "Олимпиком". Максимом не сможет присутствовать на игре из-за коронавируса.
Тренеры "Ворсклы" заразились коронавирусом
"Ворскла" 17-го октября официально сообщила, что Юрий Максимов сдал положительный тест на коронавирус.
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Сообщается, что Максимов чувствует себя нормально, однако на матч против "Олимпика" приехать не сможет.
Кроме Максимова, положительные тесты на коронавирус сдали двое его помощников – Виктор Уляницкий и Сергей Ревута. Все они остаются на самоизоляции, и продолжат курс лечения до полного выздоровления.
Место Максимова на скамейке запасных "Ворсклы" займет тренер вратарей Сергей Долганский.
Что известно о коронавирусе в "Ворскле"
О том, что коронавирус добрался и до полтавской "Ворсклы", стало известно 15-го октября. Сообщалось, что в клубе инфицированы как игроки, так и тренеры.
Положительный тест на коронавирус вроде бы сдали пятеро игроков:
- Игорь Пердута
- Ибрахим Кане
- Пап-Альюн Ндиайе
- Павел Ребенок
- Иван Пешич
В "Ворскле" опровергали информацию, что коронавирус обнаружили у Максимова.
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