Полтавская "Ворскла" осталась без главного тренера Юрия Максимова перед матчем чемпионата Украины с "Олимпиком". Максимом не сможет присутствовать на игре из-за коронавируса.

Тренеры "Ворсклы" заразились коронавирусом

"Ворскла" 17-го октября официально сообщила, что Юрий Максимов сдал положительный тест на коронавирус.

К теме: В "Александрии" вспышка коронавируса: 27 положительных тестов

Сообщается, что Максимов чувствует себя нормально, однако на матч против "Олимпика" приехать не сможет.

Кроме Максимова, положительные тесты на коронавирус сдали двое его помощников – Виктор Уляницкий и Сергей Ревута. Все они остаются на самоизоляции, и продолжат курс лечения до полного выздоровления.

Место Максимова на скамейке запасных "Ворсклы" займет тренер вратарей Сергей Долганский.

Что известно о коронавирусе в "Ворскле"

О том, что коронавирус добрался и до полтавской "Ворсклы", стало известно 15-го октября. Сообщалось, что в клубе инфицированы как игроки, так и тренеры.

Положительный тест на коронавирус вроде бы сдали пятеро игроков:

Игорь Пердута

Ибрахим Кане

Пап-Альюн Ндиайе

Павел Ребенок

Иван Пешич

В "Ворскле" опровергали информацию, что коронавирус обнаружили у Максимова.

Матч 6-го тура УПЛ "Олимпик" – "Ворскла" состоится в Киеве 18 октября. Начало игры в 14:00.