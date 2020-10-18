Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу потерял не только титулы, но и рейтинг. Ломачено больше не находится среди лидеров P4P по версии BoxRec.

Ломаченко выбыл за пределы топ-20

Василий Ломаченко опустился на 27-е место рейтинга лучших боксеров pound-for-pound (P4P). Об этом сообщает 24 канал.

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До этого Ломаченко постоянно был среди лидеров. Теофимо Лопес поднялся на 11-е место. Он является абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Среди украинцев в рейтинге лучшим остается Александр Усик, который занимает 17-е место.

Лидирует в рейтинге pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес.



Рейтинг P4P / Скриншот

Что такое P4P? Термин, используемый в боксе в отношении бойца, который признан лучшим независимо от весовой категории. Рейтинг P4P составляют несколько изданий. Самый авторитетный журнал The Ring. Также идентичный рейтинг выходит в TBRB, BoxRec, BWAA и ESPN.

По версии BWAA и ESPN Ломаченко продолжает быть первым номером. Также Ломаченко удерживает вторую строчку в рейтинге The Ring.