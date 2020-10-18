Полтавская "Ворскла" продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате Украины сезона-2020/2021 до шести матчей. 18-го октября в рамках 6-го тура УПЛ полтавчан одолел донецкий "Олимпик".

Олимпик – Ворскла 0:1

Гол: Кулач, 70

Удаление: Якубу, 90 + 2 (Ворскла)

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Ход игры

"Ворскла", которая была обескровлена потерей пятерых футболистов из-за коронавируса, тяжело вошла в игру, пишет 24 канал. Полтавчане со стартом матча оказались под высоким прессингом "Олимпика" и имели ощутимые проблемы с выходом в нападение.

Донецкий клуб, почувствовав слабость соперника, начал атаковать широко через фланги. Хозяевам "помогали" и сами гости. На 10 минуте Алиун подарил мяч сопернику, но Каргбо с удобной позиции пробил в руки Ризныку.

Через три минуты Ризнык вынужден был парировать сложный удар Политыло. Под занавес тайма Завийский пытался пробить под перекладину, но мяч пролетел над воротами Ризныка.

После перерыва полтавчанам удалось отвести игру со своей половины поля, и уже дончане начали играть на контратаках. На 59-й минуте Пасич убежал от защитников и нанес дальний удар. Для Ризныка выстрел игрока "Олимпика" не составил проблем.

На 70-й минуте "Ворскле" неожиданно удалось выйти вперед. Щербак классно зацепился за мяч в штрафной "Олимпика" после банального заброса. После этого Дмитрий сбросил на Кулача, который пробил низом и мяч рикошетом от Цимбалюка оказался в воротах – 1:0.

Свой очередной момент "Олимпик" имел после исполнения штрафного удара. Тейшейра с дальней дистанции направил мяч в нижний угол, однако Ризнык снова был на высоте.

На 88-й минуте хороший момент упустил Бенито. Кравчук отдал вертикальную передачу на ход. Легионер "Олимпика" пробил выше ворот, а целил в "девятку".

В компенсированное время Якубу наиграл на удаление: однако фол был оправдан. Якубу сорвал опасную атаку "Олимпика".

В итоге "Ворскла" отстояла трудную и важную победу, которая позволила полтавчанам сравняться по набранным очкам с лидером турнирной таблицы "Динамо".

Олимпик – Ворскла видеообзор