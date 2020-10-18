Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может пропустить матч в Лиге чемпионов против донецкого "Шахтера". Этот матч не является приоритетом для Зинедина Зидана.

Серхио Рамос может сыграть в стартовом матче Лиги чемпионов против "Шахтера", который состоится в Мадриде уже 21 октября. Не исключено, что защитника поберегут для "Эль-классико". Об этом сообщает испанское издание Marca.

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Шанс для "Шахтера"

Рамос получил травму в матче против "Кадиса", в котором "мадридцы" неожиданно уступили сопернику 0:1. В перерыве матча Зидан заменил испанца. Серхио повредил колено в эпизоде с форвардом Энтони Лосано, который отметился единственным голом во встрече.

Детальное обследование Рамоса не показало серьезной травмы. 34-летний центральный защитник попытается восстановиться к среде (21 октября), но поединок с "горняками" не будет в приоритете. Зидан может приберечь лидера своей команды до 24 октября, когда "Реал" сыграет против "Барселоны" в чемпионате Испании.

В новом сезоне Рамос провел в футболке "сливочных" 5 матчей и отметился 1 голом.

Первый матч в групповом раунде "Реал" сыграет на своем поле против донецкого "Шахтера" 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:55.