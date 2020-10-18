Руководитель Top Rank Боб Арум прокомментировал судейство в поединке Ломаченко – Лопес. Промоутер украинца не согласился с мнением одного из судей, отдавшего колоссальное преимущество американскому боксеру.

Боб Арум категорически не соглашается с решениями судьи Джулии Ледерман. Его слова цитирует журналист The Athletic Майк Коппинджер в своем Twitter-аккаунте.

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Критика в сторону судьи

"Насчитала победу Лопеса по раундам 7:5. Хорошо, возможно, кто-то увидел 8:4. Но в этом бою нельзя было ставить 11:1 и утверждать, что она следила за тем, что происходит на ринге. Девятый, десятый и одиннадцатый раунды даже не были близкими", – заявил Арум.

Arum: Lopez won, 7-5 is way I scored it. I can see 8-4, that’s a possibility. But you can’t score it 11 rounds to 1 and say you watched the fight. Ninth, 10th and 11th weren’t close. I would advise any fighter that I have to ask for the commission not to appoint Julie Lederman — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 18, 2020

По его словам, он будет рад, если она не будет судить поединки за участия его бойцов.

Кто такая Джули Ледерман? Судья с 24-летним стажем (занимается судейством с 1996-го года), живет в Нью-Йорке, ей 52 года. Два года назад она работала на бою Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом, в котором украинец нокаутировал венесуэльца в 10-м раунде. Тогда на ее записках счет был 85:85, а у Стива Вайсфельда (также на "файте" с Лопесом работал) – 86:84 в пользу украинца.

Она не видела бой

Все трое судей решили, что победил Лопес, однако их оценки существенно отличались. Особенно всех поразила судья-женщина Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й.

Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим преимуществом Лопесу.