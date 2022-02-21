Допинг, спаситель Абраменко и протест Гераскевича: как выступали украинцы на Олимпиаде-2022

История под названием Олимпийские игры-2022 подошла к концу. Украину представляли 45 спортсменов, но в медальной копилке нашей страны одиноко лежит одна награда.

Абраменко спас Украину от провала

Казалось, что Олимпиада в Пекине только недавно началась, как уже 20 февраля состоялась официальная церемония закрытия Игр-2022. Теперь подведем итоги выступлений украинских спортсменов, которые, к сожалению, не порадовали нас большим количеством наград, сообщает 24 канал.

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Украина закрыла топ-25 медального зачета Олимпийских игр. Единственную медаль нашей стране принес фристайлист Александр Абраменко.

Стабильность Джимы и нокаут от COVID-19 по женской команде

Биатлон – один из самых любимых зимних видов спорта в Украине. Большое внимание украинцев было приковано именно к этим баталиям. Большие надежды возлагались на выступления Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного – лидеров сборной.

Однако уже с самого начала женскую команду словно сглазили. Положительные тесты на коронавирус получили сразу две биатлонистки – Елена Билосюк и Дарья Блашко. Последняя вообще выбралась из ковид-отеля только после всех гонок Олимпиады.

Что касается Билосюк, то капитан женской сборной выступила в эстафете. Елена продемонстрировала характер и на финише завоевала для Украины 7-е место.



Юлия Джима / Фото Getty Images

Еще один удар после индивидуальной гонки, когда Валентина Семеренко неожиданно сошла с дистанции. Одна из сестер не выдержала экзамен холодом и была вынуждена досрочно закончить Олимпиаду-2022. Вместо нее в Пекин отправилась Анастасия Меркушина, довольно классно заменившая олимпийскую чемпионку в Сочи.

Интересно. Анастасия Меркушина дважды попадала в топ-25 лучших биатлонисток. В спринте – 24-е место, а в преследовании стала 25-й.

К счастью, COVID-19 обошел стороной Юлию Джиму и Ирину Петренко. Джима показывала лучшие результаты среди украинок, но стрельба никак не позволяла заехать на пьедестал. Она единственная среди украинок пробилась в гонку с массовым стартом, а ее результаты были всегда в топ-15 лучших.

Да, медали от Джимы нет, но нужно похвалить биатлонистку за стабильно крутые выступления на Олимпиаде-2022. Браво!

Результаты Джимы на Олимпиаде-2022 (места)

Индивидуальная гонка – 10

Спринт – 8

Гонка преследования – 13

Масс-старт – 7

Ирина Петренко не может похвастаться такими выступлениями. Лучший результат биатлонистка показала в "индивидуалке" – 11-е место. Украинка всегда отличалась стабильностью на огневом рубеже, что позволило ей занять позицию в топ-15 гонках.

В спринте замкнула зачетную зону – 40-я ступенька, а в преследовании ее результат показал регресс – 55-я позиция.

Безмедальное выступление мужчин

Коронавирус обошел стороной мужскую сборную Украины по биатлону, но весь удар от COVID-19 взял на себя главный тренер Юрай Санитра.

Дмитрий Пидручный и Артем Прима прогнозируемо показали лучшие результаты среди украинцев. Выступления Богдана Цымбала и Антона Дудченко были далеки от идеала.

Цымбал – "индивидуалка" (55-й), спринт (66-й).

Дудченко – индивидуальная гонка (50-й), спринт (60-й), персьют (23-й)

Дмитрий Подручный / Фото Getty Images

Ближе всех к наградам был Пидручный. Капитан стал 13-м в спринте. Биатлонист из Тернопольской области еще дважды попал в топ-25 лучших – в "индивидуалке" (18-й) и в масс-старте (24-й).

Прима свое лучшее выступление тоже продемонстрировало в спринте – 15-е время. В преследовании у Артема был регресс по позициям – 18-е место.

Индивидуальная гонка прошла для украинского биатлониста не так классно – 37-я позиция. В масс-старте, который стал последним для мужчин на Олимпиаде, Артему уже просто не хватило сил – 28-е место.

К слову. В мужской эстафете эта четверка финишировала 9-й. Смешанная эстафета в составе Валентины Семеренко, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного стала лишь 13-й.

Скелетонист с "сине-желтым" сердцем

Владислав Гераскевич – первый в истории Украины скелетонист. Украинец закончил Олимпиаду в Пекине с 18-м временем среди 20 участников. Он отстал от лидера на +5,27.

Спортсмен после третьего выступления провел молчаливый протест. Гераскевич вынул плакат с фразой: "Нет войне в Украине". Таким поступком Владислав призвал к миру. В МОК поддержали эту идею украинского олимпийца, поэтому спортсмена не наказали.

Протест Гераскевича на Олимпиаде / Фото Общественное

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Гераскевич прокомментировал свою патриотическую позицию. Скелетонист добавил, что он, как и любой нормальный человек, не хочет войны. Владислав хочет мира в Украине.

Ситуация, выбившая из колеи Данчу

Большие надежды украинцы возлагали на плечи сильной Аннымари Данчи. К сожалению, 31-летняя сноубордистка попала в очень странную ситуацию. Спортсменку в последний момент допустили к старту в параллельном гигантском слаломе.

Почему все это произошло? В день соревнований у Данчи обнаружили положительный тест на коронавирус, хотя утром она его вообще не сдавала. Неизвестно откуда взялся этот результат. За день до этого Аннамари сдала сразу несколько отрицательных тестов.

Аннамари Данча / Фотографии Getty Images

Только в последний момент сноубордистку допустили к старту, но квалифицироваться к 16 участницам 1/8 финала не удалось. Украинка показала только 26-й результат.

Досадный карантин Новосад

Во фристайле Украина ощутила досадную потерю. Анастасия Новосад не смогла выступить на Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус. Поэтому только одна украинка соревновалась в квалификации в личных соревнованиях – Ольга Полюк, ставшая 22-й.

Обидно, что все так сложилось, ведь Новосад показывала классные результаты и демонстрировала один из лучших сезонов в карьере.

Недооценка Окипнюка и спаситель Абраменко

Новосад стал победительницей этапа Кубка мира в финской Руке. Тогда это выступление переписало историю украинского фристайла. Впервые в истории на пьедестал поднялись две украинки. Третье место заняла Полюк.

Александр Окипнюк не сумел квалифицироваться в медальный финал. Фристайлист показал после первых двух прыжков результат 122.01. В финале по лыжной акробатике он занял 9-е место. Сам Окипнюк уверен, что судьи занизили ему оценки на его дебютной Олимпиаде.

Однако и без этого фристайл снова принес Украине медаль. Дежавю с 2018 годом в Пхенчхане. В это время лидер сборной Украины Александр Абраменко стал олимпийским чемпионом. В 2022 году спортсмен добавил еще и серебро.

Абраменко завоевал серебро"Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

Абраменко стал единственным призером из Украины в Пекине. Он с пятым результатом пробился в медальный финал, где занял вторую позицию. Александр выполнил тройное сальто с пятью винтами и получил за этот пріжок 116.50 баллов.

Украинец пропустил впереди себя только соперника из Китая Ци Гуанпу – 129 очков. Тройку призеров замкнул представитель ОКР Илья Буров, который после выступления побежал обниматься с Абраменко.

Символично, что серебряную награду Абраменко завоевал 16 февраля, когда в Украине отмечали День единения. Фристайлист посвятил завоеванную медаль родной стране и своим землякам. Александр Абраменко стал единственным из украинских олимпийцев, оправдавшим медальные надежды украинцев в Пекине.

Видео серебряного выступления Абраменко

Выступление лыжников далеко от идеала

В лыжной гонке Украину представляли сразу 7 участников. Лучший результат лыжники продемонстрировали в женской эстафете 4 х 5 километров – 18-е место. В индивидуальных женских выступлениях лучшей стала Марина Анцибор – 37-я строчка в гонке на 30 километров свободным стилем.

Валентина Каминская / Фото

В эпицентре внимания была другая лыжница Валентина Каминская, ставшая 79-й в гонке на 10 километров классическим стилем. Отнюдь не результатом запомнилась украинка. Но об этом поговорим позже…

Что касается выступлений мужчин, то здесь лучше всех выступил Алексей Красовский. Украинец финишировал с 58-м временем в скиатлоне на 30 километров.

Другой украинский лыжник Руслан Перехода в этой же дисциплине стал 64-м.

Ковбаснюк переписал историю украинского спорта

В лыжном двоеборье честь Украины защищал один спортсмен – Дмитрий Мазурчук. 23-летний уроженец Тернопольской области показал "персонал бест" на индивидуальном крупном трамплине (10 километров) в кросс-кантри – 32-я позиция.

На шорт-треке страна была представлена ​​в женских и мужских стартах. Ульяна Дуброва стала шестой в пятом четвертьфинале на 1 500 метров. Олег Гандей финишировал последним 4-м в третьем круге на 500 метров, не преодолев квалификацию.

Горнолыжница Анастасия Шепиленко показала 37-е время в гигантском слаломе среди женщин.

Иван Ковбаснюк своим выступлением на Играх в Пекине переписал историю украинского спорта на уровне Олимпиады. В скоростном спуске спортсмен продемонстрировал 33-й результат.

До этого старта лучший результат показывал Николай Скрябин, который еще в 1998 и 2022 годах занял 49-е и 47-е места соответственно. Теперь этот показатель улучшен на 14 позиций.

В супергигантском слаломе он стал 32-м, обновив свой рекорд. А в комбинации вошел в топ-15 лучших – 14-е место среди 27 спортсменов.

Иван Ковбаснюк / Фото Getty Images

В прыжках на лыжах с трамплина следует выделить квалификационное выступление 21-летнего Евгения Марусяка. Украинец пробился в следующий раунд 48-м. Но в финал не смог пройти.

Украина только во второй раз в истории преодолела квалификацию в прыжках с нормального трамплина. До этого украинским прыгунам это удавалось только однажды – в 2010 году.

Новый рекорд санночников

На Олимпиаде-2022 сборная Украины повторила лучший результат в командной эстафете по санному спорту. Команда в составе Юлианы Туницкой, Антона Дукача, Игоря Стахива и Андрея Лисецкого продемонстрировала 11-й результат.

Антон Дукач / Фото из инстаграма санночника

До Пекина Украина в этой дисциплине показывала 13-е и 11-е места. Но было это среди 13-ти и 12-ти сборных. Наши санночники повторили результат, но на этот раз при большем количестве участников.

Гунько – первая в истории бобслеистка

Лидия Гунько – первая в истории украинская бобслеистка, выступившая на Олимпиаде-2022. 28-летняя уроженка Ивано-Франковска в первых трех заездах демонстрировала лучшее время, а вот в четвертом ее результат был третьим. Этого не хватило, чтобы занять высшую позицию.

Лидия Гунько / Фото НОК Украины

Украинка замкнула топ-20 лучших в монобобе. Но опять же, самая большая неожиданность, связанная с Гунько, была отнюдь не вокруг ее выступления.

Под "Щедрик" и с элементами вышиванки

В произвольной программе дуэт Максима Никитина и Александры Назаровой стал 18-м в танцах на льду. В ритмическом танце – 20-й результат, а в ритмическом танце в командных соревнованиях – 9-е место.

Артем Даренский в короткой программе финишировал 9-м.

Отдельно следует отметить выступления Ивана Шмуратко и Анастасии Шаботовой. Родившаяся в Москве 16-летняя фигуристка на командном турнире выступила в роскошном костюме с элементами вышиванки. Также ее выступление было под легендарное произведение Николая Леонтовича "Щедрик".

Анастасия Шаботова / Фото НОК Украина

В короткой программе украинка показала отличное выступление в сочетании со сложными элементами, которое поразило представителей всех стран-участниц. Но судьи почему-то занизили оценки Шаботовой. Она получила 62,49 балла и стала только 7-й.

Заставил российские СМИ говорить на украинском

Шмуратко запомнился всем не столько результатом, сколько патриотической позицией.

В произвольной программе в одиночном катании Иван стал 24-м.

В одиночном катании (короткая программа) – 22-й результат.

Шмуратко отказался общаться с российскими журналистами на русском языке – только на украинском или английском. "Я украинец", – объяснил российским СМИ Иван.



Иван Шмуратко / Фото Getty Images

После проката в короткой программе Шмуратко не ответил на вопросы журналистки из США, которая спросила его о возможном нападении России на его родную Украину.

Допинг-скандалов больше, чем медалей

А вот и настал черед концовки... Допинг у украинских олимпийцев. Когда положительных допинг-тестов больше, чем полученных медалей.

Первым допинговый тест провалила лыжница Валентина Каминская. В пробе 34-летней спортсменки обнаружили сразу три запрещенных вещества – анаболический стероид и два стимулята.

Валентина Каминская / Фото Getty Images

Украинку временно отстранили от соревнований на время расследования. Каминская может оспорить это в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Кроме того, она имеет право подать запрос на изучение образца допинг-пробы "Б".

Каминская провалила не только допинг-тест, но и выступление на Олимпийских играх. Ее лучший результат – 70-е место в квалификационном раунде спринта.

Лыжница заявила, что специально не принимала запрещенные препараты и намекнула на окончание карьеры после этого случая.

17 февраля появилась еще одна шокирующая новость – у бобслеистки Лидии Гунько обнаружили положительный допинг-тест. Проба у спортсменки была взята 14 февраля. Украинку временно отстранили от соревнований.

Лидия Гунько / Фото НОК Украины

В этом случае одинаковый сценарий с Каминской. Допинг не помог Гунько продемонстрировать высокие результаты. Она стала последней 20-й в женском бобслее на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры-2022 закончились. Да, одна медаль Украины, но патриотические позиции, красивые выступления, слезы и радость, сине-желтые флаги. Всем этим запомнилась Олимпиада в Пекине. Спортсмены старались принести украинцам положительные эмоции во времена, когда они так нужны нашей стране. Слава Украине! Героям Слава!