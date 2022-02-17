После того, как Каминская была отстранена от соревнований, она опубликовала свою версию произошедшего.

Детальнее У украинской спортсменки обнаружили допинг на Олимпиаде в Пекине

Звучит банально, но я никогда намеренно не принимала бы такие вещества. Это не просто запрещено, но и нелепо со стороны каждого спортсмена. К сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышки" за это преступление, которое я не совершала. Чувствую себя как злодей, совершивший что-то ужасное, но сам не понял как,

– написала Каминская.

По ее словам, после этого случая ее карьера в профессиональной лыжной гонке подошла к концу.

"Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх – настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел из ядерного оружия, который меня уничтожил и стер с лица земли", – написала спортсменка.

Следует отметить, что на Олимпиаде-2022 Каминская приняла участие в трех гонках. Но сразиться за место на подиуме не сумела. В спринте она была 70-й. В классической гонке на 10 километров Каминская заняла 79-е место. В эстафете сборную Украины сняли как круговых.

Полное заявление Валентины Каминской

Дорогие друзья!

Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это всё и что таким образом. Просто не верю.

Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх - настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стёр с лица земли!

Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена.

К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остаётся только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышку" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как.

Всем, кто сейчас рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе я очень благодарна! А у тех людей, которых коснётся эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения.

Берегите здоровье и будьте счастливы!