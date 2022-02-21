Абраменко врятував Україну від провалу

Здавалось, що Олімпіада у Пекіні лише нещодавно розпочалась, як вже 20 лютого відбулась офіційна церемонія закриття Ігор-2022. Тепер підіб'ємо підсумки виступів українських спортсменів, які, на жаль, не потішили нас великою кількістю нагород, повідомляє 24 канал.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Україна замкнула топ-25 медального заліку Олімпійських ігор. Єдину медаль нашій країні приніс фристайліст Олександр Абраменко.

Стабільність Джими та нокаут від COVID-19 по жіночій команді

Біатлон – один із найбільш улюблених зимових видів спорту в Україні. Велика увага українців була прикута саме до цих баталій. Великі надії покладались на виступи Юлії Джими та Дмитра Підручного – лідерів збірної.

Однак вже із самого початку жіночу команду наче зурочили. Позитивні тести на коронавірус отримали одразу дві біатлоністки – Олена Білосюк та Дар'я Блашко. Остання й взагалі вибралась із ковід-готелю лише після усіх гонок Олімпіади.

Щодо Білосюк, то капітан жіночої збірної таки виступила у естафеті. Олена продемонструвала характер та на фініші виборола для України 7-ме місце.



Юлія Джима / Фото Getty Images

Ще один удар був після індивідуальної гонки, коли Валентина Семеренко несподівано зійшла з дистанції. Одна з сестер не витримала екзамен холодом та була змушена достроково закінчити для себе Олімпіаду-2022. Замість неї у Пекін вирушила Анастасія Меркушина, яка доволі класно замінила олімпійську чемпіонку у Сочі.

Цікаво. Анастасія Меркушина двічі потрапляла у топ-25 найкращих біатлоністок. У спринті – 24-те місце, а у переслідуванні стала 25-ю.

На щастя, COVID-19 оминув стороною Юлію Джиму та Ірину Петренко. Джима показувала найкращі результати серед українок, але стрільба ніяк не дозволяла заїхати на п'єдестал. Вона єдиною серед українок пробилась у гонку з масовим стартом, а її результати були завжди у топ-15 найкращих.

Так, медалі від Джими немає, але варто похвалити біатлоністку за стабільно круті виступи на Олімпіаді-2022. Браво!

Результати Джими на Олімпіаді-2022 (місця)

Індивідуальна гонка – 10

Спринт – 8

Гонка переслідування – 13

Мас-старт – 7

Ірина Петренко не може похизуватись такими виступами. Найкращий результат біатлоністка показала в "індивідуалці" – 11-те місце. Українка завжди відзначалась стабільністю на вогневому рубежі, що дозволило їй зайняти позицію у топ-15 гонки.

У спринті замкнула залікову зону – 40-ва сходинка, а у переслідуванні її результат зазнав регресу – 55-та позиція.

Безмедальний виступ чоловіків

Коронавірус обійшов стороною чоловічу збірну України з біатлону, але увесь удар від COVID-19 взяв на себе головний тренер Юрай Санітра.

Дмитро Підручний та Артем Прима прогнозовано показали найкращі результати серед українців. Виступи Богдана Цимбала та Антона Дудченка були далекими до ідеалу.

Цимбал – "індивідуалка" (55-й), спринт (66-й).

Дудченко – індивідуальна гонка (50-й), спринт (60-й), персьют (23-й)



Дмитро Підручний / Фото Getty Images

Найближчим до нагород був Підручний. Капітан став 13-м у спринті. Біатлоніст із Тернопільської області ще двічі потрапив у топ-25 найкращих – в "індивідуалці" (18-й) та мас-старті (24-й).

Прима свій найкращий виступ теж продемонстрував у спринті – 15-й час. У переслідуванні Артем зазнав регресу за позиціями – 18-те місце.

Індивідуальна гонка минула для українського біатлоніста не так класно – 37-ма позиція. У мас-старті, який став останнім для чоловіків на Олімпіаді, Артему вже просто не вистачило сил – 28-ма сходинка.

До слова. У чоловічій естафеті ця четвірка фінішувала 9-ю. Змішана естафета у складі Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими та Дмитра Підручного стала лише 13-ю.

Скелетоніст із "синьо-жовтим" серцем

Владислав Гераскевич – перший в історії України скелетоніст. Українець закінчив Олімпіаду у Пекіні з 18-м часом серед 20-ти учасників. Він відстав від лідера на +5,27.

Спортсмен після третього виступу провів мовчазний протест. Гераскевич вийняв плакат із фразою: "Ні війні в Україні". Таким вчинком Владислав закликав до миру. У МОК підтримали цю ідею українського олімпійця, тому спортсмен не отримав жодного покарання.



Протест Гераскевича на Олімпіаді / Фото Суспільне

До теми Жодна нормальна людина не хоче війни, – українець Гераскевич про протест на Олімпіаді-2022

Гераскевич прокоментував свою патріотичну позицію. Скелетоніст додав, що він, як і будь-яка нормальна людина, не хоче війни. Владислав хоче миру в Україні.

Ситуація, яка вибила із колії Данчу

Великі надії українців покладались на плечі сильної Аннимарі Данчі. На жаль, 31-річна сноубордистка потрапила у дуже дивну ситуацію. Спортсменку в останній момент допустили до старту у паралельному гігантському слаломі.

Чому все так сталось? У день змагань у Данчі виявили позитивний тест на коронавірус, хоча вранці вона його взагалі не здавала. Невідомо, звідки взявся цей результат. За день до цього Аннамарі здала одразу декілька негативних тестів.



Аннамарі Данча / Фото Getty Images

Лише в останній момент сноубордистку допустили до старту, але кваліфікуватись у 16 учасниць 1/8 фіналу не вдалось. Українка показала лише 26-й результат.

Прикрий карантин Новосад

У фристайлі Україна зазнала прикрої втрати. Анастасія Новосад не змогла виступити на Олімпіаді через позитивний тест на коронавірус. Тому лише одна українка змагалась у кваліфікації в особистих змаганнях – Ольга Полюк, яка стала 22-ю.

Дуже прикро, що все так склалось, адже Новосад показувала класні результати та демонструвала один із найкращих сезонів у кар'єрі.

Вау! Новосад стала переможницею етапу Кубка світу у фінській Руці. Тоді цей виступ переписав історію українського фристайлу. Вперше в історії на п'єдестал підійнялись дві українки. Третє місце посіла Полюк.

Недооцінка Окіпнюка та рятівник Абраменко

Олександр Окіпнюк не зміг кваліфікуватись у медальний фінал. Фристайліст показав після перших двох стрибків результат 122.01. У фіналі з лижної акробатики він посів 9-те місце. Сам Окіпнюк впевнений, що судді занизили йому оцінки на його дебютній Олімпіаді.

Однак і без цього фристайл знов приніс Україні медаль. Дежавю із 2018 роком у Пхьончхані. Саме тоді лідер збірної України Олександр Абраменко став олімпійським чемпіоном. У 2022 році спортсмен додав ще й "срібло".



Абраменко здобув "срібло" Олімпіади-2022 / Фото Getty Images

Абраменко став єдиним призером із України у Пекіні. Він із п'ятим результатом пробився у медальний фінал, де посів другу позицію. Олександр виконав потрійне сальто з п'ятьма гвинтами та отримав за цей стрибок 116.50 балів.

Українець пропустив повз себе лише суперника з Китаю Ци Гуанпу – 129 очок. Трійку призерів замкнув представник ОКР Ілля Буров, який після виступу побіг обійматись з Абраменком.

Символічно, що срібну нагороду Абраменко здобув 16 лютого, коли в Україні відзначали День єднання. Фристайліст присвятив здобуту медаль рідній країні та своїм землякам. Олександр Абраменко став єдиним із українських олімпійців, який виправдав медальні надії українців у Пекіні.

Відео срібного виступу Абраменка

Виступ лижників далекий від ідеалу

У лижних перегонах Україну представляли одразу 7 учасників. Найкращий результат лижники продемонстрували у жіночій естафеті 4 х 5 кілометрів – 18-те місце. В індивідуальних жіночих виступах найкращою стала Марина Анцибор – 37-а сходинка у гонці на 30 кілометрів вільним стилем.



Валентина Камінська / Фото Granada

У епіцентрі уваги була інша лижниця Валентина Камінська, яка стала 79-ю у гонці на 10 кілометрів класичним стилем. Аж ніяк не результатом запам'яталась українка. Але про це поговоримо дещо пізніше…

Щодо виступів чоловіків, то тут найкраще виступив Олексій Красовський. Українець фінішував із 58-м часом у скіатлоні на 30 кілометрів.

Інший український лижник Руслан Перехода у цій же дисципліні став 64-м.

Ковбаснюк переписав історію українського спорту

У лижному двоборстві честь України захищав один спортсмен – Дмитро Мазурчук. 23-річний уродженець Тернопільської області показав "персонал бест" на індивідуальному великому трампліні (10 кілометрів) у крос-кантрі – 32-га позиція.

На шорт треку країна була представлена у жіночих та чоловічих стартах. Уляна Дуброва стала шостою у п'ятому чвертьфіналі на 1500 метрів. Олег Гандей фінішував останнім 4-м у третьому колі на 500 метрів, не подолавши кваліфікацію.

Гірськолижниця Анастасія Шепіленко показала 37-й час у гігантському слаломі серед жінок.

Іван Ковбаснюк своїм виступом на Іграх у Пекіні переписав історію українського спорту на рівні Олімпіади. У швидкісному спуску спортсмен продемонстрував 33-й результат.

Важливо. До цього старту найкращий результат показував Микола Скрябін, який ще у 1998 та 2022 роках зайняв 49-те та 47-ме місця відповідно. Тепер цей показник покращений аж на 14-ть позицій.

У супергігантському слаломі став 32-м, оновивши власний рекорд. А у комбінації увійшов у топ-15 найкращих – 14-те місце серед 27 спортсменів.



Іван Ковбаснюк / Фото Getty Images

У стрибках на лижах із трампліна слід виділити кваліфікаційний виступ 21-річного Євгена Марусяка. Українець пробився у наступний раунд 48-мим. Але у фінал не зумів пройти.

Україна лише вдруге в історії подолала кваліфікацію у стрибках з нормального трампліна. До цього українським стрибунам це вдавалося лише одного разу – у 2010 році.

Новий рекорд санкарів

На Олімпіаді-2022 збірна України повторила найкращий результат у командній естафеті з санного спорту. Команда у складі Юліани Туницької, Антона Дукача, Ігоря Стахіва та Андрія Лисецького продемонструвала 11-й результат.



Антон Дукач / Фото з інстаграму санкаря

До Пекіна Україна у цій дисципліні показувала 13-те та 11-те місця. Але було це серед 13-ти та 12-ти збірних. Наші санкарі повторили результат, але цього разу за більшої кількості учасників.

Гунько – перша в історії бобслеїстка

Лідія Гунько – перша в історії українська бобслеїстка, яка виступила на Олімпіаді-2022. 28-річна уродженка Івано-Франківська у перших трьох заїздах демонструвала найкращий час, а от у четвертому її результат був третім. Цього не вистачило, щоб посісти вищу позицію.



Лідія Гунько / Фото НОК України

Українка замкнула топ-20 найкращих у монобобі. Але знову ж таки найбільша несподіванка пов'язана з Гунько була аж ніяк не довкола її виступу.

Під "Щедрик" та з елементами вишиванки

У довільній програмі дует Максима Нікітіна та Олександри Назарової став 18-м у танцях на льоду. У ритмічному танці – 20-й результат, а у ритмічному танці в командних змаганнях – 9-те місце.

Артем Даренський у короткій програмі фінішував 9-м.

Окремо слід відзначити виступи Івана Шмуратка та Анастасії Шаботової. 16-річна фігуристка, яка народилась у Москві, на командному турнірі виступила у розкішному костюмі з елементами вишиванки. Також її виступ був під легендарний твір Миколи Леонтовича "Щедрик".



Анастасія Шаботова / Фото НОК Україна

У короткій програмі українка показала відмінний виступ у поєднанні зі складними елементами, який приголомшив представників усіх країн-учасниць. Але судді чомусь занизили оцінки Шаботовій. Вона отримала 62,49 бала та стала лише 7-ю.

Змусив російські ЗМІ говорити українською

Шмуратко запам'ятався усім не так результатом, як патріотичною позицією.

У довільній програмі в одиночному катанні Іван став 24-м.

В одиночному катанні (коротка програма) – 22-й результат.

Шмуратко відмовився спілкуватись із російськими журналістами російською мовою – лише українською чи англійською. "Я українець", – пояснив російським ЗМІ Іван.



Іван Шмуратко / Фото Getty Images

Після прокату у короткій програмі Шмуратко не відповів на запитання журналістки з США, яка запитала його про можливий напад Росії на його рідну Україну.

Допінг-скандалів більше, ніж медалей

А ось і настала черга кінцівки...Допінг в українських олімпійців. Коли позитивних допінг-тестів більше, ніж здобутих медалей.

Першою допінговий тест провалила лижниця Валентина Камінська. У пробій 34-річної спортсменки виявили одразу три заборонені речовини – анаболічний стероїд і два стимулянти.



Валентина Камінська / Фото Getty Images

Українку тимчасово усунули від змагань на час розслідування. Камінська може оскаржити це у Спортивному арбітражному суді в Лозанні. Окрім того, у неї є право подати запит на вивчення зразка допінг-проби "Б".

Камінська провалила не лише допінг-тест, а й виступ на Олімпійських іграх. Її найкращий результат 70-те місце у кваліфікаційному раунді спринту.

Лижниця заявила, що навмисно не приймала заборонені препарати та натякнула на закінчення кар'єри після цього випадку.

17 лютого з'явилась ще одна шокуючу новина – у бобслеїстки Лідії Гунько виявили позитивний допінг-тест. Пробу у спортсменки було взято 14 лютого. Українку тимчасово відсторонили від змагань.



Лідія Гунько / Фото НОК України

У цьому випадку однаковий сценарій із Камінською. Допінг не допоміг Гунько продемонструвати високі результати. Вона стала останньою 20-ю у жіночому бобслеї на Олімпіаді у Пекіні.

Олімпійські ігри-2022 закінчились. Так, одна медаль України, але патріотичні позиції, красиві виступи, сльози та радість, синьо-жовті прапори. Усім цим запам'яталась Олімпіада у Пекіні. Спортсмени старались принести українцям позитивні емоції у часи, коли вони так потрібні нашій країні. Слава Україні! Героям Слава!