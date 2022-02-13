Опасения стали реальностью

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Новосад примет участие в соревнованиях по лыжной акробатике у женщин. Но эту информацию быстро опроверг главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев.

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28-летняя украинская фристайлистка продолжает находиться на самоизоляции после положительных тестов на коронавирус. Поэтому только одна украинка будет соревноваться в квалификации в личных соревнованиях, которая состоится 13 февраля.

Честь Украины будет представлять Ольга Полюк.

К сведению. Первая квалификация стартует в 13:30, а вторая – в 14:15.

Реакция Новосад

Свой пропуск личного старта Новосад подтвердила на своей странице в инстаграме.

"Я приехала на эти соревнования максимально готовая и уверенная в своих силах! Но, к сожалению, я вынуждена упустить свой старт из-за того, что была инфицирована COVID-19, в Олимпийской деревне, и с правилами Китая, я не имею права выходить из изоляции", пока не покажу 2 отрицательных теста (через 24 часа)", – написала фристайлистка.

Надеюсь хотя бы вылететь домой 18 февраля. Внутри у меня пустота, разочарованность и злоба на себя, что столько времени, силы и нервов я потратила, чтобы выступать на Олимпийских играх. В это время у меня есть только одно желание, вылететь из Китая и увидеть семью, которую я не видела почти 2 месяца,

– добавила Новосад.

Что известно об Анастасии Новосад