"Был максимально готов выступать в суперфинале"

Окипнюк вместе с серебряным призером Игр-2022 Александром Абраменко прошел в топ-12 лучших. Однако в суперфинал он не смог попасть.

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Также из-за коронавируса спортсмен пропустил все старты, кроме лыжной акробатики.

Фристайлист прокомментировал свое выступление на олимпийских играх.

"Очень благодарен тем, кто меня поддерживал, а также тренерам, которые меня подготовили. Несмотря на то, что вышел за 40 до официальной тренировки, я показал хороший результат. Хотелось лучше, но в 12-ке, когда я прыгал, немного судьи неправильные оценки поставили", – сказал Александр.

Мы говорили с Абраменко, что хотим вдвоем попасть на пьедестал. Но все это зависит от судей. Думаю, что они меня побоялись, потому что я был максимально готов выступать в суперфинале и показать лучший результат,

– заявил Окипнюк.

Спортсмен подчеркнул, что намерен выступить на следующей Олимпиаде. Сейчас он собирается отдохнуть после Пекина.

"Ждать ли медаль в следующий раз? Конечно, будем работать над этим. Хочу немного отдохнуть, ведь морально было очень сложно. Эти четыре года были очень тяжелые. Готовить такие прыжки – большой труд. Верю в то, что у нас все получится. У нас фантастическая команда, классные тренеры. Спасибо моей маме, моему первому тренеру, которая привела меня в этот вид спорта. Хочу всем пожелать мира", – добавил фристайлист.

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