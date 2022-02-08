Шмуратко отреагировал на вопрос американской журналистки после своего проката в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Репортер из Sports Illustrated спросила украинца, переживает ли он о ситуации на Родине, сообщает 24 канал.

К слову Украинец Шмуратко после отказа от русского языка ярко выступил на Олимпиаде

"Извините, или вопросы о фигурном катании, или я пошел отдыхать", – ответил Шмуратко.

Ранее в Пекине Иван Шмуратко отказался общаться с российскими журналистами на русском языке – только по-украински или по-английски. "Я украинец", – объяснил росСМИ фигурист.

Кто такой Иван Шмуратко