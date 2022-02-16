Абраменко: Очень счастлив

Вице-чемпион Олимпийских игр в Пекине по фристайлу прокомментировал свое выступление. Спортсмен подчеркнул, что чувствует себя невероятно счастливым именно в День единения Украины получить родной стране олимпийскую награду.

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"Очень счастлив. Особенно приятно добыть в борьбе для Украины, для земляков в День Единения олимпийскую медаль! Эта награда для нашей страны! Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно, ситуация с COVID-2019", – отметил Абраменко.

Однако очень рад, что совершил такой сложный скачок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и для каждого украинца!

– сказал Александр.

Он также ответил на вопрос о мифе о флагоносцах сборной.

"Как вы знаете, существует много мифов относительно того, что это плохая примета. Однако смотрит сами – я завоевал медаль. Так что нести флаг родного государства – это большая честь и гордость! И теперь могу сказать, что фартовая", – добавил вице-чемпион Олимпиады-2022.

Александр Абраменко: главное о спортсмене