Украинский фигурист Иван Шмуратко квалифицировался в произвольную программу. В короткой программе 20-летний киевлянин занял 22-е место. Он попал в число 24 фигуристов, которые продолжат борьбу за медали в мужском одиночном катании, сообщает 24 канал.

К слову Фигурист Шмуратко заставил российских журналистов говорить по-украински

Шмуратко без грубых ошибок выполнил короткую программу под Une vie d'Amour Шарля Азнавура. Из помарок – судьи зафиксировали у него неправильное ребро отталкивания на лутке.

Выиграл короткую программу американский фигурист Нейтан Чен с результатом 113,97 балла – это новый мировой рекорд.

Сенсация короткой программы – лишь восьмое место двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю, который в Пекине рискует остаться без медали.

Важно! Квалификация Шмуратко – это уже победа, если учесть, что старт Олимпиады начался для него с коронавируса.

Результати змагань:

Кто такой Иван Шмуратко

20-летний украинский фигурист, представляющий Киев. Для него это дебютные Олимпийские игры. На уровне чемпионатов мира его наивысший результат – 21 место, которое обеспечило Украине олимпийскую лицензию.

Ранее в Пекине Иван Шмуратко отказался общаться с российскими журналистами на русском языке – только по-украински или по-английски. "Я украинец", – объяснил росСМИ фигурист.