Трудности перед выступлением

В комментарии журналисту UA:Перший Владислав Гераскевич прокомментировал свое выступление на Олимпийских играх. Скелетонист рассказал, с какими проблемами столкнулся перед и на Олимпиаде, пишет 24 канал.

Нет войне в Украине, – украинец Гераскевич провел протест на Олимпиаде в Пекине

Перед отлетом в Пекин украинец сильно отравился. По прибытии в Китай на этом приключения для украинской команды не закончились – положительный тест на коронавирус. Однако после него были получены два подряд негативных теста, которые помешали скелетонисту провести одну из официальных тренировок.

Гераскевич: Не тот результат, который мы хотели

Гераскевич остался доволен своими заездами.

Конечно, это далеко не мой старт и результат, который мы хотели. Но мы в числе лучших, мы на Олимпийских играх защищаем честь нашего государства. Своими заездами доволен. На Олимпиаде мы увидели, что нам не хватает стартового разгона, с техникой тоже есть проблемы,

– рассказал Владислав.

"Это моя позиция"

Прокомментировал первый скелетонист Украины свой поступок после третьего заезда. Гераскевич после финиша вытащил файл с фразой: "Нет войне в Украине".

Все нормально, нас поддержали в этом. Это моя позиция. Ни один нормальный человек не хочет войны. Хочу мира в своем государстве. Не хочу, чтобы люди погибли в результате войны,

– ответил Гераскевич.

К слову, Владислав Гераскевич завершил свое выступление на Играх-2022 с 18-м результатом среди 20 участников последнего заезда. Украинец отстал от лидера на +5,27.

Победителем стал немец Кристофер Гротхер. "Серебро" на свою шею надел еще один представитель Германии Аксель Юнг. Тройку призеров закрыл китаец Вэньган Янь.