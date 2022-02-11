На Олимпиаде-2022 состоялся второй соревновательный день в мужском скелетоне. После третьего заезда определились 20 лучших спортсменов, которые отбирались в финал.
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По итогам двух соревновательных дней Гераскевич сохранил место в топ-20 и квалифицировался в финал на 17-й позиции.
Молчаливый протест украинца
Закончив свое выступление, Гераскевич провел молчаливый протест. Украинец подготовил обращение к телезрителям.
Перед камерами он продемонстрировал надпись на плакате "Нет войне в Украине".
Протест Гераскевича / Фото Суспільне
Российские войска вблизи границы Украины
- Гераскевич провел протест на фоне скопления российских войск вблизи границ Украины. Журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер опубликовал новые фото со спутника.
- Россия продолжает наращивать военные мощности в оккупированном Крыму и на белорусской территории.
- Недавно Россия и Беларусь начали совместные военные учения "Союзная решительность-2022". Этими учениями прикрывают масштабное стягивание войск РФ на территорию Беларуси.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент. Кремль не остановит даже проведение Олимпийских игр.
- В то же время президент США призвал американцев немедленно покинуть Украину. Также покинуть Украину призвали в Японии.
Стягивание войск России в Крыму, Беларуси и под Курск продолжается