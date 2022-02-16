Украинка отстранена на время расследования

Международное агентство тестирования (ITA) заявило, что в пробе украинки нашли анаболический стероид и два стимулянта. Каминская сдала допинг-пробу 10 февраля во время Олимпиады.

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Вещества, которые нашли в организме 34-летней Каминской, входят в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Украинская лыжница временно отстранена на время расследования.

Каминская может обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Кроме того, у нее есть право подать запрос на изучение образца допинг-пробы "Б".

Неудачные результаты Каминской

Каминская провалила Олимпиаду несмотря на обвинения в допинге. В Пекине она провела три гонки и лучший ее результат 70-е место в спринте.

В классической гонке на 10 километров Каминская заняла 79-ю строчку. В эстафете сборную Украины сняли как круговых.

К вниманию. Каминская – третья спортсменка, которую обвинили в допинге на Олимпиаде-2022. Кроме нее, провалили допинг иранская горнолыжница Хусейн Савех-Шемшаки и российская фигуристка Камила Валиева.