Украинка отстранена на время расследования
Международное агентство тестирования (ITA) заявило, что в пробе украинки нашли анаболический стероид и два стимулянта. Каминская сдала допинг-пробу 10 февраля во время Олимпиады.
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Вещества, которые нашли в организме 34-летней Каминской, входят в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Украинская лыжница временно отстранена на время расследования.
Каминская может обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Кроме того, у нее есть право подать запрос на изучение образца допинг-пробы "Б".
Неудачные результаты Каминской
- Каминская провалила Олимпиаду несмотря на обвинения в допинге. В Пекине она провела три гонки и лучший ее результат 70-е место в спринте.
- В классической гонке на 10 километров Каминская заняла 79-ю строчку. В эстафете сборную Украины сняли как круговых.