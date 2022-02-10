Победу в альпийской комбинации одержал австриец Иоганнес Штрольц. Чемпион опередил после скоростного спуска и слалома норвежца Александра Килде на 0,59 секунды, канадца Джеймса Кроуфорда – на 0,68 секунды, сообщает 24 канал.
К слову Украина из-за COVID-19 не выйдет на старт в командном турнире по фристайлу на Олимпиаде-2022
Иван Ковбаснюк показал 14 результат. Всего в комбинации участвовало 27 спортсменов, из которых до финиша добрались только 17 спортсменов.
На зимних Олимпиадах сильнее выступил только Николай Скрябин на Олимпиаде 1998 года в японском Нагано в той же комбинации – 12 место. Тогда до финиша добралось 15 спортсменов, сегодня – 17.
Результаты соревнований:
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Предыдущее выступление Ковбаснюка
- Днями ранее вторым выступлением на Олимпиаде-2022 для украинского горнолыжника Ивана Ковбаснюка стал мужской супер-гигант.
- В итоге Ковбаснюк занял 32-е место, впервые финишировав с результатом 1:25.56 минут.
- Автором наилучшего результата украинцев также стал Николай Скрябин, который финишировал на 29-м месте на Олимпийских играх в 2002 году.