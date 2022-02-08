Украинец финишировал в топ-40

В финале супергиганта на Олимпиаде-2022 выступили 47 спортсменов. До Игр в Пекине украинцам лишь трижды удавалось финишировать в этой дисциплине, сообщает 24 канал.

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В итоге Ковбаснюк занял 32-е место, впервые финишировав в супергиганте с результатом 1:25.56 минут.

Золотую награду получил австриец Маттиас Майер, который является олимпийским чемпионом Пхенчхана. Вторым стал американец Райан Кокран-Зигле, а бронза досталась норвежцу Александру Аамодт Кильде.

Интересно! Автором лучшего результата украинцев есть Николай Скрябин, который финишировал на 29-м месте на Олимпийских играх в 2002 году.

В Пекине же Ковбаснюку удалось финишировать, но не улучшить результат Скрябина.

Результаты супергиганта

1. Маттиас Майер (Австрия) 1:19.94

2. Райан Кокран-Зигле (США) +0.04

3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) +0.42

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32. Иван Ковбаснюк (Украина) +5.62

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