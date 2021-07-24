Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Україна представлена на літніх Олімпійських іграх в Токіо 157 спортсменами. Українці вже завоювали перші медалі.

Бронза

24 липня. Дарія Білодід – дзюдо (до 48 кілограм)

Як це було Дарія Білодід виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо

У сутичці за бронзу Білодід виявилася сильнішою за Ширу Рішоні з Ізраїлю. В основний час спортсменки не набирали очок, але в доданий час Білодід все ж змогла провести іппон. У півфіналі Білодід поступилася досвідченій японці Фуні Тонакі.

Ця медаль стала першою для України на Олімпіаді в Токіо. У дзюдо у нашої країни не було нагород з 2008 року.

На даний момент,в медальному заліку.