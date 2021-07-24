Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо
24 липня 2021 , 13:27Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Україна представлена на літніх Олімпійських іграх в Токіо 157 спортсменами. Українці вже завоювали перші медалі.
Бронза
- 24 липня. Дарія Білодід – дзюдо (до 48 кілограм)
Як це було Дарія Білодід виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо
У сутичці за бронзу Білодід виявилася сильнішою за Ширу Рішоні з Ізраїлю. В основний час спортсменки не набирали очок, але в доданий час Білодід все ж змогла провести іппон. У півфіналі Білодід поступилася досвідченій японці Фуні Тонакі.
Ця медаль стала першою для України на Олімпіаді в Токіо. У дзюдо у нашої країни не було нагород з 2008 року.На даний момент, Україна йде на 12 місці в медальному заліку.