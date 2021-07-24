У "бронзовому" фіналі вагової категорії до 48 кілограм українка іппоном наприкінці зустрічі виграла медаль. Дуже важка нагорода для Дарії Білодід, яка навіть не стримала сліз після сутички.

До слова Коростильов зупинився за крок від першої медалі України на Олімпіаді-2020

Це перша нагорода збірної України на довгоочікуваній Олімпіаді. Також перша нагорода у дзюдо на Олімпійських іграх з часів Пекіна-2008.

Шлях Білодід до медалі

У першій сутичці змагань проти бронзового призера ЧЄ-2018 Міліци Ніколіч з Сербії українська красуня після двох попереджень за технічні огріхи була на межі поразки, але все ж на останній секунді провела підсічку і перемогла. У чвертьфіналі Дарія в додатковий час здолала Катаріну Кошту з Португалії.

На жаль, у півфіналі з сильною японкою, чемпіонкою світу-2017 Фуною Тонакі, яку Дарія раніше перемагала у вирішальному поєдинку ЧС-2019, Білодід дозволила суперниці в додатковий час провести утримання і втратила шанси на "золото".