Прикра поразка у фіналі

29-річна українська каратистка зійшлась у фінальній сутичці з представницею Болгарії Івет Горановою. Непоступлива суперниця стала справжньою сенсацією Олімпійських ігор у Токіо.

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Дівчата активно розпочали поєдинок. Одеситка впала на татамі, але класно відбилась від атаки суперниці. У Горанової несподівано виникли проблеми зі здоров'ям. Невеличка пауза виникла у матчі. Обидві каратистки здобули по одному балу.

Болгарська каратистка відразу вийшла вперед у рахунку 2:1, хоча вела доволі прагматичний бій. Анжеліці потрібно було йти у ва-банк. Українка пішла вперед, але суперниця ударом стопи збільшила свою перевагу до 4:1. Зовсім трохи не вистачило українці, щоб влучити у підборіддя Івет.