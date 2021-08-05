Прикра поразка у фіналі
29-річна українська каратистка зійшлась у фінальній сутичці з представницею Болгарії Івет Горановою. Непоступлива суперниця стала справжньою сенсацією Олімпійських ігор у Токіо.
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Дівчата активно розпочали поєдинок. Одеситка впала на татамі, але класно відбилась від атаки суперниці. У Горанової несподівано виникли проблеми зі здоров'ям. Невеличка пауза виникла у матчі. Обидві каратистки здобули по одному балу.
Болгарська каратистка відразу вийшла вперед у рахунку 2:1, хоча вела доволі прагматичний бій. Анжеліці потрібно було йти у ва-банк. Українка пішла вперед, але суперниця ударом стопи збільшила свою перевагу до 4:1. Зовсім трохи не вистачило українці, щоб влучити у підборіддя Івет.
- За дев'ять секунд до кінця сутички Горанова здобула ще одне очко – 5:1. Анжеліка Терлюга – срібна призерка Олімпіади у Токіо.
- Ця нагорода стала історичною для України з карате. Спортсменка принесла нашій країні вже 13-ту медаль на японській землі та третю "срібну".