Ігор Рейзлін доволі впевнено вийшов до півфіналу змагань. Але в боротьбі за вихід у фінал та можливість поборотися за перемогу, поступився французу Роману Каннону. Тож українцю довелося змагатися за бронзові нагороди.

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У матчі за третє місце Рейзліну протистояв італієць Андреа Сантареллі.

Обоє шпажистів доволі потужно провели сутичку. Італієць був попереду 3:0. Але після цього Рейзліну вдалося переломити хід поєдинку. Третій період вони починали за рахунку 8:8. А перемогу Рейзлін здобув за рахунку 15:12.

Варто відзначити, що Ігорю Рейзліну – 36 років, однак для нього це лише перші Олімпійські ігри.

Це перша медаль на Олімпіаді в чоловічій шпазі для збірної України в історії.

На Олімпіаді-2020 в Токіо це друга медаль для збірної України. До цього бронзовою призеркою стала дзюдоїстка Дарія Білодід, яка виступала у ваговій категорії до 48 кілограмів.