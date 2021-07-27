Третя медаль України у Токіо

Український дует Олена Костевич і Олег Омельчук були одними із головних претенденток на медалі. Українці підтвердили очікування перед змаганнями. Олена Костевич таки скористалась шансом та виграла вже свою четверту олімпійську нагороду у кар'єрі.

Цікаво Від депутата до моделі та татуся року: чим займаються українські олімпійці поза спортом

У кваліфікацію наші спортсмени вийшли з третім результатом, поступившись спортсменкам з ОКР лише за додатковими показниками.

У фінальних зустрічах була перестрілка перестрілку одиночними пострілами. Обидва члени команди стріляли, їх бали сумувались і порівнювались з результатом суперника. Команда, що виграє раунд, отримує два очки. Змагання тривали до моменту, поки одна з команд не набрала 16 очок.

Камбек Сербії

Українці невдало провели перший раунд, але змогли відіграти у рахунку 6:2. Але далі було щось жахливе для Олени та Ігоря, серби створили неймовірний камбек – 6:8. На це відразу відреагував тренер України – взяв тайм-аут, який став корисним для українців.

Україна змогла вирватися вперед, створивши собі гандикап у два раунди – 14:10. Лише з другої спроби нашис стрільцям вдалось перестріляли Зорану Арунович і Даміра Мікеча та здобули необхідні два очки – 16:12.

Олена Костевич і Олег Омельчук – бронзові призери Олімпіади-2020 у Токіо. Олімпійські нагороди Костевич До Токіо Костевич тричі підіймалась на п'єдестал Олімпіади. У 2004 році українка стала олімпійською чемпіонкою в Афінах із пневматичного пістолета з 10 метрів.

2012 рік став не менш успішним – дві бронзові нагороди. Костевич здобула медалі у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів та малокаліберного пістолета з 25 метрів. Якраз у цій дисципліні українка матиме ще один шанс у Токіо.

Для України ця медаль стала третьою на японській землі. До цього дві "бронзи" здобули дзюдоїстка Дарія Бліодід та шпажист Ігор Рейзлін.