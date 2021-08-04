У фіналі Жану Беленюку випало змагатися проти угорця Віктора Лерінца.

Варте уваги Українець Насібов – срібний призер Олімпіади-2020 із греко-римської боротьби

Перша половина зустрічі закінчилася на користь угорця 0:1.

Але вже у другому періоді Беленюк спочатку заробив бал, а потім ще чотири. І здобув перемогу, принісши Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020.

Шлях Беленюка до перемоги на олімпіаді-2020

Беленюк в 1/8 фіналу переміг серба Зураба Датунашвілі з рахунком 3:1.

У чвертьфіналі українцю протистояв алжирець Сід Азар. Бій закінчився внічию 1:1. Але саме Беленюк пройшов у півфінал, адже останнім він заробив бал.

У півфіналі довелося змагатися проти Івана Гуклека з Хорватії. Перший період закінчився з рахунком 0:1 на користь Гуклека. Але вже у другому періоді Беленюк рахунок зрівняв, а згодом і заробив ще шість очок, вигравши з рахунком 7:1.

Для Беленюка це друга медаль на Олімпіаді. У 2016 році в Ріо-де-Жанейро він став срібним призером, поступившись у фіналі росіянину Давіту Чекветадзе.

Загалом в Беленюка повний комплект золотих нагород в боротьбі. Він двічі перемагав на чемпіонатах світу, тричі – на чемпіонатах Європи. Також в його активі перемога на Європейських іграх.