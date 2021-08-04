Ще одне "срібло"

22-річний український борець Парвіз Насібов (до 67 кілограмів) у запеклій сутичці пробився у фінал Олімпійських ігор. Суперником українця у боротьбі за звання олімпійського чемпіона став іранець Мохаммад Реза Гераї.

Варте уваги Це все для України, – борець Насібов про яскравий вихід у фінал Олімпіади

Українець першим поставив на коліно суперника, але іранець впевнено діяв у захисті. Перший бал судді віддали Гераю, українцю поставили у партер. Іранець виконав дію, але судді не зарахували її. За невиправданий челендж один бал віддали українцю.

Гераї скористався помилкою Насібова та повів у рахунку 3:1. Перший період завершився із перевагою на користь борця з Ірану. Вже на перших секундах другого періоду українець знову пропустив атаку – 7:1. Володимир Шацьких, тренер Парвіза, намагався оскаржити оцінку. Але судді віддали ще одне очко супернику – 8:1.

Суперник заробив ще одне очко – 9:1. Парвіз Насібов – срібний призер Олімпійських ігор. Це друге "срібло" України на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Шлях Насібова на Олімпіаді-2020