Виграв заплив американець Роберт Фінк з часом 7:41.87. Це дещо довше, ніж у півфіналі, коли Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд – 7:41.28.
До слова Чи стане Романчук олімпійським чемпіоном, третій шанс Костевич: розклад Олімпіади 29 липня
Фінальний заплив
Варто зазначити, що крім Михайла Романчука, до фіналу з плавання на 800 метрів дійшов ще один українець – Сергій Фролов.
У фінальному запливі він фінішував шостим.
Протягом майже всього запливу першим був італієць Ґреґоріо Палтріньєрі, а в певний момент здавалося, що одразу обоє українців закінчать змагання з медалями.
Та американець Роберт Фінк видав просто вогняний фініш, вирвавши перемогу буквально на останніх метрах дистанції.
Результат фінального запливу:
- (1) Роберт Фінк (США) – 7:41.87,
- (2) Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) – 7:42.11,
- (3) Михайло Романчук (Україна) – 7:42.33,
- …
- (6) Сергій Фролов (Україна) – 7:45.11.
Дивіться відео фінального запливу
Заплив на 800 метрів
- На Олімпійських іграх-2020 змагання плавання вільним стилем на 800 метрів провели вперше за понад 100 років. Востаннє такі змагання проводились ще у 1904 році.
- Після повернення дисципліни Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд – 7:41.28. Світовий рекорд належить китайцю Чжану Ліню – 7:32.12.