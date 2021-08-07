Юлія Левченко прокоментувала свій 8-й результат на Олімпіаді.
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"Дуже важкий сезон. Я щаслива, що опинилася на Олімпіаді. Дякую всім за підтримку. Ніхто не тиснув, тому все добре. Буду працювати. Рік жахливий, не побоюся цього слова. В цілому, так склалося, що я не змогла реалізувати всі, що хотіла", – сказала українка.
Десять літрів сліз вилила за цей рік. Париж попереду,
– підсумувала Левченко.
Підсумки виступу висотниць на Олімпаді
- Юлія Левченко першою покинула змагання зі стрибків у висоту серед українок. Юлія зупинилась 8-й позиції із результатом 1.96.
- На 2 метри українки також стартували з помилки. В усіх трьох спробах Геращенко була у міліметрах від вдалої спроби – 4 місце на Олімпійських іграх.
- Ярослава Магучіх – бронзова призерка Олімпіади-2020. Українка завершила виступ із 2 метрами. Перемогу здобула легкоатлетка ОКР Марія Лесіцкене – 2.04. "Срібло" здобула австралійка Нікола Макдермотт – 2.02.