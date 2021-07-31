Олена Рибакіна (Казахстан) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (6:1, 5:7, 4:6)

Жодна з тенісисток не була фавориткою цього бронзового протистояння. Рибакіна у трьох сетах поступилась українці.

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Розгром українки

Стартовий сет із брейком взяла Рибакіна, але Еліна швидко відігралась у рахунку 1:1 на своїй подачі. Третій гейм буде дуже непоступливим. Тенісистки по черзі виходили вперед, Світоліна відіграла у суперниці чотири брейк-пойти, але Рибакіна класно зіграла під сітку та вирвала тривалий гейм у матчі – 2:1.

Не надто вдавалась гра українці. Рибакіна впевнено повела у рахунку 4:1. І навіть помилки суперниці не змогла реалізувати Еліна. Все йшло до того, що тенісистка з Казахстану візьме першу партію – 5:1. Несподіваний розгром українки.

Світоліна вщент була розбита у першому сеті – 6:1. Шоста ракетка світу провалила старт поєдинку. Еліна зробила дві подвійні помилки, одного разу подала на виліт. Обидві тенісистки зробили по 12 невимушених помилок.

Неймовірний камбек Світоліної

У другому сеті вирішувалось, чи візьме Рибакіна "бронзу", чи Світоліна зрівняє рахунок у зустрічі. Стартовий гейм перша ракетка України з двома брейками залишила за собою. Абсолютно все вдавалось на корті Рибакіній. Що не скажеш про гру Світоліної – 2:1. На обличчі Еліни було видно, що вона вкрай незадоволена своїй рівнем тенісу.

Оце так характер! 26-річній тенісистці з Одеси вдалось проявити характер та скоротити відставання до мінімуму на своїй подачі – 3:2. Значно кращий вигляд на корті мала Еліна у другій партії. Її переможні розіграші зустрічались криками українських представників: "Давай". Також сама Світоліна підбадьорювала себе та включала спортивну злість на корті – 3:3 камбек українки.

Після неймовірного камбеку з 3:1 українка ще й з подвійним брейком повела у рахунку – 3:4. Світоліна вчасно завела себе та відключила свої надмірні емоції, які заваджали їй у матчі.

Драма на корті

Представниця Казахстану знову швидко взяла гейм – 4:4. Дуже складний видався наступний гейм, у якому з ейсом була сильніша українка – 4:5. Світоліна була за крок від рівного рахунку за сетами. Рибакіна почала частіше помилятись, але її удари залишались неймовірними. Еліна не змогла взяти гейм на подачі суперниці – 5:5.

А от подача Світоліної давала українцям надію на сет – 5:6. Українка мала другий шанс на перемогу у партії. Але і його вона не змогла використати – тай-брейк. Тенісистки по черзі брали очки на подачах – 2:3 на користь Еліни.

Світоліна на характері вирвала сет у суперниці – 5:7 перемога українки на тай-брейку. Наша тенісистка зрівняла рахунок за сетами. Неймовірна жага до "бронзи" від першої ракетки України.

перемога українки на тай-брейку. Наша тенісистка зрівняла рахунок за сетами. Неймовірна жага до "бронзи" від першої ракетки України. Тенісистки виконали по дві подачі на виліт, більше помилялась на подачі Рибакіна – 2 проти 1 подвійної помилки в Еліни. Світоліна зробила лише 7 невимушених помилок. Натомість Олена здійснила 25 хиб.

Валідольна розв'язка

На жаль, на початку третьої вирішальної партії Рибакіна повела у рахунку 2:0. Неприємний початок для Еліни – 3:0 три поспіль програні гейми українки. Дуже нервово заграла Еліна за такого рахунку, але змогла розмочити свій нуль на табло – 3:1.

Олена впевнено під нуль (40:0) взяла гейм на власній подачі – 4:1. Суперниця українки була у двох геймах від "бронзи". Однак Еліна не здавалась та взяла два поспіль гейми – 4:3.

Українка знову зібралась із силами та проявила бійцівський характер – 4:5. Українка з матч-болом взяла сет – 4:6.

Еліна Світоліна – бронзова призерка Олімпіади-2020. Українка дотримала обіцянку та вирвала медаль для нашої країни. Ця нагорода стала вже 5-ю для України. Українська тенісистка вийшла вперед в історії протистоянь з Рибакіною – 1:2.

У фіналі Олімпіади-2020 будуть боротись швейцарка Белінда Бенчіч та чешка Маркета Вондрошуова. Остання вибила Еліну з боротьби за "золото". Вирішальний матч відбудеться 31 липня.