Омріяна медаль

Представниця Львівської області у бронзовому фіналі зустрічалась із Сарою Досьо з Японії. Алла Черкасова активніше розпочала поєдинок у ваговій категорії до 68 кілограмів.

Варте уваги Олімпіада-2020: борчиня Коляденко побореться за "бронзу" для України у Токіо

Черкасова вже у першому періоді поклала на лопатки суперницю – туше (0:2). Українка здійснила мрію та прохання сина – здобула медаль. Черкасова – бронзова призерка Олімпіади-2020. Для Алли Олімпійські ігри у Токіо були останніми у кар'єрі.

Шлях Черкасової на Олімпіаді-2020