Омріяна медаль
Представниця Львівської області у бронзовому фіналі зустрічалась із Сарою Досьо з Японії. Алла Черкасова активніше розпочала поєдинок у ваговій категорії до 68 кілограмів.
Варте уваги Олімпіада-2020: борчиня Коляденко побореться за "бронзу" для України у Токіо
Черкасова вже у першому періоді поклала на лопатки суперницю – туше (0:2). Українка здійснила мрію та прохання сина – здобула медаль. Черкасова – бронзова призерка Олімпіади-2020. Для Алли Олімпійські ігри у Токіо були останніми у кар'єрі.
Шлях Черкасової на Олімпіаді-2020
- Перших дві сутички Алла завершила у феєричному стилі. Вона не дала жодних шансів суперницям. У першому поєдинку Черкасова "всуху" здолала польську борчиню Агнєшку Вєщек-Кордус (11:0). А вже в 1/4 фіналу перемогла представницю Німеччини Анну Кармен Шель (6:0).
- У півфіналі борчиню з України зупинила чемпіонка світу з США Таміра Менса-Сток. Вона у непоступливій боротьбі перемогла Аллу (4:10).