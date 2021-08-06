Ще одна "бронза" у Токіо

У півфінальній сутичці суперником українця став каратист із Італії Луїджі Буза. З перших секунд каратисти не форсували подій, але один бал (юко) в атаці першим заробив італієць.

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Станіслав блискавично піймав суперника на помилці та зробив підсічку. Але на бали цей момент не тягнув. Ще два бали заробив Буза (0:3). Дуже складно давався цей бій українцю.

На жаль, Горуна не зміг відіграти відставання та здобув "бронзу" Олімпійських ігор у Токіо. Львів'янин приніс Україні другу нагороду у карате на японській землі.

Першу медаль для нашої країни принесла Анжеліка Терлюга "срібло".

У фіналі на Буза чекатиме зустріч проти азербайджанця Рафаеля Агаєва. Він у півфіналі здолав незручного угорця Габора Харспатакі (7:0).