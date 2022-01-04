Нокаути 2021 року

У Top Rank представили 11 найкращих нокаутів 2021 року. Слід звернути увагу, що до рейтингу потрапили тільки ті бої, які організовувала промоутерська компанія разом з телеканалом ESPN.

Варте уваги Про роботу, досвід Ломаченка і дружбу з Усиком: інтерв'ю з тренером Берінчика Єгором Голубом

До переліку найкращих потрапив нокаут у поєдинку між Василем Ломаченком та японцем Масайоші Накатані. Український боксер переміг технічним нокаутом у 9-у раунді.

До списку потрапив ефектний нокаут Оскара Вальдеса в бою з Мігелем Берчельтом. Цей нокаут був визнаний найкращим у 2021 році за версією WBC.

Компанію Ломаченку та Вальдесу склали два непереможні боксери – Тайсон Ф'юрі та Теренс Кроуфорд.

До списку найкращих нокаутів потрапив бій Ф'юрі проти Деонтея Уайлдера та зустріч Кроуфорда з Шоном Портером.

Відео найкращих нокаутів 2021 року