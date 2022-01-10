У пошуках нової "жертви"
33-річний український боксер перебуває у пошуках першого суперника у 2022 році. Василь Ломаченко впевнений, що опоненти не надто хочуть виходити на ринг проти нього.
Цікаво Відразу двоє боксерів відмовилися від потенційного бою з Усиком за чемпіонський титул
Прямо зараз ніхто не хоче підписувати контракт на бій зі мною,
– заявив Ломаченко.
Українець хоче повернути титули
- Пріоритетним поєдинком для українця буде бій проти нового абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа. Австралієць відібрав пояси у Теофімо Лопеса, який провалився вже у першому захисті титулів.
- Після чого Камбосос наголосив, що готовий дати шанс Ломаченку повернути втрачені титули.
- Василь провів два успішні протистояння у 2021 році – перемоги над Масайоші Накатані та Річардом Коммі. Саме після перемоги над ганцем Джордж включив українця у список потенційних суперників.
- Глава Top Rank Боб Арум заявив, що може організувати бій Камбосос – Ломаченко в Австралії. Українець теж не проти провести зустріч на очах рідних уболівальників Джорджа.