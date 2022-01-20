Хейні наполягає на своєму

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум оцінив перспективи майбутнього поєдинку Камбосос проти Ломаченка та Хейні. Він наголосив, що австралієць у майбутньому поєдинку має зустрітися саме з українцем.

До теми Промоутер Ломаченка розповів, чому Камбосос має вийти на ринг проти українця

На думку промоутера, Василь є більш впізнаваним, до речі, не тільки в Австралії, а й взагалі у всьому світі. А щодо американського боксера, то Боб заявив, що на батьківщині Камбососа його ніхто не знає.

Девін відреагував на заяву фахівця у своїй мережі.

Заткнися, Бобе. Лома вже мав шанс,

– написав Хейні у своєму твітері.

Хто стане наступним суперником Камбососа