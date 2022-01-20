Хейні наполягає на своєму
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум оцінив перспективи майбутнього поєдинку Камбосос проти Ломаченка та Хейні. Він наголосив, що австралієць у майбутньому поєдинку має зустрітися саме з українцем.
До теми Промоутер Ломаченка розповів, чому Камбосос має вийти на ринг проти українця
На думку промоутера, Василь є більш впізнаваним, до речі, не тільки в Австралії, а й взагалі у всьому світі. А щодо американського боксера, то Боб заявив, що на батьківщині Камбососа його ніхто не знає.
Девін відреагував на заяву фахівця у своїй мережі.
Заткнися, Бобе. Лома вже мав шанс,
– написав Хейні у своєму твітері.
Хто стане наступним суперником Камбососа
- У листопаді 2021-го року австралієць Джордж Камбосос сенсаційно переміг Лопеса та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Після того, як у грудні Ломаченко переміг Річарда Коммі, австралієць включив українця у список потенційних суперників.
- Проте наступним суперником австралійця може стати Джервонт Девіс.
- На бій проти Камбососа претендує чемпіон світу за версією WBC Девін Хейні. Його команда на чолі з промоутером Едді Хірном теж розпочала переговори з австралійцем.
- Камбосос розповів, що наступний поєдинок може відбутися вже в травні 2022-го року. Він назвав Ломаченка та Хейні своїми потенційними суперниками.