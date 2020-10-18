Василь Ломаченко мав можливість стати абсолютним чемпіоном світу. Він володів трьома чемпіонськими поясами. І йому треба було перемогти Теофімо Лопеса в бою за титул IBF. Але Ломаченко програв, і втратив свої чемпіонські пояси.

Перший раунд пройшов максимально нецікаво – мінімальна кількість ударів. Ломаченко весь час очікував на атаку суперника. Але й Лопес не спішив, хоча викинув 27 ударів. Ломаченко – лише 6.

Варте уваги: Ломаченко і Лопес провели зважування та ледь не влаштували бійку: відео

Зате вже в другому раунді Ломаченко провів хорошу атаку, коли завдав трійку ударів. Вони досягли цілі – підборіддя Лопеса. І хоча знову Лопес завдав більшу кількість ударів, Ломаченко був влучнішим.

Лопес продовжував викидати більше ударів в цьому бою. До кінця четвертого раунду їх було вже 149. Українець завдав в чотири рази менше – лише 36. Однак переваги американця в такому бою не було. Ломаченко ефектно використовував блок. І лише декілька разів Лопесу вдалося завдати удар в корпус.

Ломаченко й надалі проводив бій з малою кількістю ударів. Але вони були влучніші. Попри це, у букмекерів почали змінюватися коефіцієнти, і вже у сьомому раунді коефіцієнт на перемогу Лопеса був кращим, аніж у Ломаченка.

Та у восьмому раунді Ломаченко зумів провести вибухову атаку, декілька разів завдавши прицільні удари по супернику. Загалом за цей раунд кожен другий удар Ломаченка досягав цілі. Натомість влучність ударів Лопеса навіть не складала третину від завданих.

You were waiting for Loma to step on the gas?



Round 8 just got everyone to the edge of their seats. #LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Esv1AERusU — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

В десятому раунді Ломаченко значно переважав суперника. Українець виявився готовим до настільки довгого поєдинку. Лопес почав уступати йому. А букмекери знову покращили коефіцієнти на Ломаченка.

За декілька секунд до кінця бою арбітру довелося зупинити поєдинок. У Лопеса виявилася розсіченою брова. Після надання йому допомоги, бій продовжили. Але мало не одразу й закінчили.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.