Всесвітня боксерська організація (WBO), поясом якої має Камбосос, має намір зобов'язати його провести захист титулу саме проти українця. Промоутер Ломаченка Боб Арум чинить на WBO тиск, змушуючи санкціонувати бій Джорджа з Василем.
До слова Ломаченко із задоволенням проведе бій з Камбососом в Австралії, – Боб Арум
І якщо австралієць хоче уникнути зустрічі з Ломаченком, то йому потрібно до рішення WBO офіційно домовитися про бій з іншим суперником.
Найреальнішим і найбільш фінансовим варіантом називають бій з Девіном Хейні. Крім того, називаються прізвища Раяна Гарсії та Джервонти Девіса, але саме Ломаченко посідає 1 місце рейтингу WBO.
Якщо WBO санкціонує бій проти Ломаченка раніше, то Камбососу буде важко уникнути поєдинку і зберегти пояси.
Ломаченко – Камбосос: потенційний бій
- 2021 рік став тріумфальним для українця. Ломаченко з двох перемог повернувся на ринг після гіркої поразки від Теофімо Лопеса, яка спіткала його у 2020-му.
- Однак вже у першому захисті титулів американець провалився. Теофімо віддав пояси Камбососу. Після їх поєдинку Джордж заговорив про двобій з Василем. Австралієць готовий дати українцю шанс, щоб повернути втрачені титули.
- Після звитяги Ломаченка над Річардом Коммі австралієць включив Василя у список потенційних суперників.