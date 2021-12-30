Всесвітня боксерська організація (WBO), поясом якої має Камбосос, має намір зобов'язати його провести захист титулу саме проти українця. Промоутер Ломаченка Боб Арум чинить на WBO тиск, змушуючи санкціонувати бій Джорджа з Василем.

До слова Ломаченко із задоволенням проведе бій з Камбососом в Австралії, – Боб Арум

І якщо австралієць хоче уникнути зустрічі з Ломаченком, то йому потрібно до рішення WBO офіційно домовитися про бій з іншим суперником.

Найреальнішим і найбільш фінансовим варіантом називають бій з Девіном Хейні. Крім того, називаються прізвища Раяна Гарсії та Джервонти Девіса, але саме Ломаченко посідає 1 місце рейтингу WBO.

Якщо WBO санкціонує бій проти Ломаченка раніше, то Камбососу буде важко уникнути поєдинку і зберегти пояси.

Ломаченко – Камбосос: потенційний бій