Джокович програв суд

Суд прийняв рішення відхили апеляцію Новака Джоковича у справі про в'їзд в Австралію. Australian Open відбудеться без однієї з головних зірок тенісу.

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Найближчим часом сербського спортсмена депортують із країни.

Сербський тенісист подав апеляцію після повторного рішення анулювати його візу. Причиною такого рішення уряду країни стала відмова Джоковича ві вакцинації.

Федеральний суд Австралії став на бік уряду, який діяв у межах закону, коли вдруге анулював візу першої ракетки світу. Таке рішення може стати фатальним для серба, йому можуть заборонити в'їзд в Австралію на три роки.

До уваги. Відкритий чемпіонат Австралії відбудеться з 17-го до 30-го січня у Мельбурні.

Резонансна історія в'їзду Джоковича в Австралію