Арум: Я не розумію, чому Ломаченко не повідомив про травму

Промоутер Василя Ломаченка зазначив, що через два дні після поєдинку проти Теофімо Лопеса українець звернувся до лікарів. Йому зробили операцію на плечі.

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"Я був шокований, коли побачив бій Ломаченка з Лопесом. За два дні після бою Ломаченко пішов до лікаря, йому провели операцію на плечі. Тож це ніякі не вигадки", – сказав Боб Арум.

Промоутер здивований, що українець не попередив про травму перед поєдинком.

Я не розумію, чому Ломаченко не повідомив про це, щоб ми могли перенести бій. Але що є, то є,

– давав фахівець.

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