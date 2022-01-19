Арум: Я не розумію, чому Ломаченко не повідомив про травму
Промоутер Василя Ломаченка зазначив, що через два дні після поєдинку проти Теофімо Лопеса українець звернувся до лікарів. Йому зробили операцію на плечі.
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"Я був шокований, коли побачив бій Ломаченка з Лопесом. За два дні після бою Ломаченко пішов до лікаря, йому провели операцію на плечі. Тож це ніякі не вигадки", – сказав Боб Арум.
Промоутер здивований, що українець не попередив про травму перед поєдинком.
Я не розумію, чому Ломаченко не повідомив про це, щоб ми могли перенести бій. Але що є, то є,
– давав фахівець.
Ломаченко – Лопес: головне
- Ломаченко у жовтні 2020-го року програв Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та втратив всі титули.
- Проте у 2021-му році українець виграв два поєдинки.
- У червні 2021 року Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані, нокатувавши його у 9-му раунді. А у грудні він здолав ганського боксера Річарда Коммі наприкінці 2021-го.
- А Лопесу у 2021-му пощастило дещо менше. Наприкінці листопада австралійський боксер Джордж Камбосос сенсаційно переміг Теофімо та відібрав у нього чемпіонські титули.