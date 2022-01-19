Боб Арум: Всі знають Ломаченка
Промоутер наголосив, що наразі тривають активні переговори з австралійським боксером Джорджем Камбососом. Поєдинок з чемпіоном світу відбудеться в Австралії.
Варте уваги Ми чекаємо на бій проти Ломаченка, – тренер Девіса зацікавлений у поєдинку проти українця
"Ми спілкуємося з Лу Ді Беллою та Пітером Каном. Ми налаштовані оптимістично, тому що у нас справді гарні зв'язки в Австралії. Коронавірус дещо нам заважає, але я думаю, що все буде гаразд. ESPN готовий взяти на себе відповідальність, щоби провести цей бій", – запевнив Боб Арум.
Глава промоутерської компанії Top Rank заявив, що поєдинок Камбосос – Хейні наразі немає сенсу. Оскільки американського боксера ніхто не знає.
"Правду кажучи, в Австралії ніхто не знає Девіна Хейні. Його поєдинки там узагалі ніде не показували", – зазначив фахівець.
За словами Арума, австралієць повинен зустрітися у наступному поєдинку з Василем Ломаченком.
Усі, хто стежить за боксом у всьому світі, включаючи Австралію, знають Ломаченка. Так що бій Камбососа з Ломаченком в Австралії буде набагато більшим, ніж з Хейні,
– переконаний американський промоутер.
Хто вийде на ринг проти Камбососа
- У листопаді 2021-го року австралійський боксер Джордж Камбосос сенсаційно переміг Лопеса та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Після перемоги Ломаченка над Річардом Коммі австралієць включив українця у список потенційних суперників.
- Проте Джордж може отримати свого першого суперника у 2022-му році. Ним може стати Джервонта Девіс.
- Також на бій проти Камбососа претендує чемпіон світу за версією WBC Девін Хейні. Його команда на чолі з промоутером Едді Хірном теж розпочала переговори з австралійцем.
- Камбосос розповів, що наступний поєдинок може відбутися вже в травні 2022-го року. Він назвав Ломаченка та Хейні своїми потенційними суперниками.