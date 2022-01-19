Боб Арум: Всі знають Ломаченка

Промоутер наголосив, що наразі тривають активні переговори з австралійським боксером Джорджем Камбососом. Поєдинок з чемпіоном світу відбудеться в Австралії.

Варте уваги Ми чекаємо на бій проти Ломаченка, – тренер Девіса зацікавлений у поєдинку проти українця

"Ми спілкуємося з Лу Ді Беллою та Пітером Каном. Ми налаштовані оптимістично, тому що у нас справді гарні зв'язки в Австралії. Коронавірус дещо нам заважає, але я думаю, що все буде гаразд. ESPN готовий взяти на себе відповідальність, щоби провести цей бій", – запевнив Боб Арум.

Глава промоутерської компанії Top Rank заявив, що поєдинок Камбосос – Хейні наразі немає сенсу. Оскільки американського боксера ніхто не знає.

"Правду кажучи, в Австралії ніхто не знає Девіна Хейні. Його поєдинки там узагалі ніде не показували", – зазначив фахівець.

За словами Арума, австралієць повинен зустрітися у наступному поєдинку з Василем Ломаченком.

Усі, хто стежить за боксом у всьому світі, включаючи Австралію, знають Ломаченка. Так що бій Камбососа з Ломаченком в Австралії буде набагато більшим, ніж з Хейні,

– переконаний американський промоутер.

Хто вийде на ринг проти Камбососа