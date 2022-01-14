Хейні чи Ломаченко

Схоже, що головним конкурентом Ломаченка за право битися з Камбососом буде непереможний чемпіон світу за версією WBC Девін Хейні.

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Його промоутер з компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, що веде переговори з командою Камбососа про бій.

"Ми ведемо переговори із Камбососом. Є варіанти з приводу бою Хейні – Камбосос. Я вважаю, що це єдиний бій, який потрібний зараз легкій вазі", – сказав Хірн.

Промоутер готовий організувати поєдинок в Австралії, США та навіть на Близькому Сході, звідки надійшла відповідна пропозиція. Ймовірно, йдеться про ОАЕ.

Та паралельно з Хірном бій проти Камбососа обговорює і команда Ломаченка. Промоутер заявив, що представники українця з Top Rank спілкуються з Камбососом.

Але я знаю, що промоутери Ломаченка із TopRank теж ведуть переговори з Камбососом. Мені здається, Хейні – Камбосос буде чудовим боєм. Має бути саме цей поєдинок,

– зазначив промоутер Хейні.

Нещодавно Ломаченко заявляв, що ніхто із суперників не хоче виходити в ринг проти нього. Можливо, Василь таким чином дав зрозуміти, на якій стадії перемовини з Камбососом.

Натомість австралієць анонсував своє повернення у ринг у травні. Джордж хоче битися тільки в Австралії. Серед потенційних суперників Камбосос назвав не тільки Ломаченка, але Раяна Гарсію і Джервонту Девіса.

Як Ломаченко і Камбосос билися у 2021 році

У 2021 році Ломаченко провів два поєдинки. Влітку колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах декласував японця Масайоші Накатані.

Наприкінці року Василь записав собі в актив впевнену перемогу проти Річарда Коммі. Обидва боксери були колишніми суперниками Теофімо Лопеса, якому Ломаченко програв восени 2020-го.

Щодо Камбососа, то австралієць у листопаді 2021-го сенсаційно переміг Лопеса. Джордж відібрав у пихатого американця всі титули.